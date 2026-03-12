Transport scolaire dans l'est : organisation exceptionnelle suite à la fermeture de la RN2

La Cirest informe les parents et les élèves de la mise en place d'une organisation exceptionnelle pour les lycéens de l’est à destination de Saint-Joseph, à compter de la rentrée scolaire du lundi 16 mars 2026, sous réserve du maintien de la fermeture de la RN2 par arrêté préfectoral. (Photo Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

Suite à la fermeture de la RN2 au niveau de Grand Brûlé, liée à l’éruption volcanique en cours, une organisation exceptionnelle du transport scolaire a été mise en place "afin d’assurer le déplacement des élèves de l'est vers les lycées du sud dans les meilleures conditions possibles", précise la Cirest.