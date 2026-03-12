TOUTE L’ACTUALITÉ
À DÉCOUVRIR
Télécharger l’application mobile
voir plus

Transport scolaire dans l'est : organisation exceptionnelle suite à la fermeture de la RN2

  • Publié le 12 mars 2026 à 16:27
  • Actualisé le 12 mars 2026 à 16:32
transport scolaire à salazie

La Cirest informe les parents et les élèves de la mise en place d'une organisation exceptionnelle pour les lycéens de l’est à destination de Saint-Joseph, à compter de la rentrée scolaire du lundi 16 mars 2026, sous réserve du maintien de la fermeture de la RN2 par arrêté préfectoral. (Photo Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

Suite à la fermeture de la RN2 au niveau de Grand Brûlé, liée à l’éruption volcanique en cours, une organisation exceptionnelle du transport scolaire a été mise en place "afin d’assurer le déplacement des élèves de l'est vers les lycées du sud dans les meilleures conditions possibles", précise la Cirest. 

Volcan, Transport scolaire, Cirest, Est, Sud, Piton de la Fournaise, RN2

guest
0 Commentaires