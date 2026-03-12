TOUTE L’ACTUALITÉ
PITON DE LA FOURNAISE Le front de coulée à 450 mètres de la route à 10h30

Eruption volcanique : la circulation fermée sur la RN2 entre Grand Brulé et Citron Galet à partir de 15h

  • Publié le 12 mars 2026 à 11:19
  • Actualisé le 12 mars 2026 à 11:25
vlcan eruption février 2026

Le CRGT informe qu’en raison de la progression de la coulée de lave et en prévision d’une traversée de la route, la RN2 sera fermée à la circulation à 15h ce jeudi 12 mars 2026 par mesure de sécurité, entre Grand Brulé à Sainte-Rose et Citron Galet à Saint-Philippe. Il sera demandé aux usagers de "respecter scrupuleusement la signalisation qui sera mise en place sur le terrain afin de conserver des conditions de circulation les plus optimales possibles". (Photo d'illustration Emmanuel Grondin/imazpress.com)

Inforoutes, Volcan

guest
1 Commentaires
oté
oté
1 heure

974 ta nous ça, ferme koué là !
Nawak !!!

Répondre