Coulées de lave sur la RN2 : la Région travaillera "dès que possible" à la réalisation d’une voie provisoire

Alors que les services de la Région ont procédé à la fermeture de la RN2 entre Sainte-Rose et Saint-Philippe sur décision du Préfet, en raison des coulées de lave qui traversent la route, la collectivité assure qu'elle "travaillera dès que possible à la réalisation d’une voie provisoire".

"Une première coulée a touché la RN2 aux alentours de 4h30 du matin, ce jour. Une seconde a totalement coupé la chaussée en quelques minutes sur plus de 15 mètres de largeur et environ 1,5 mètre de hauteur à 8h. Un troisième bras de coulée a également coupé la route peu avant 9h30. Il n’est pas exclu que d’autres bras de coulée puissent traverser, détruire et recouvrir la route dans les prochaines heures", détaille la Région.

La fermeture de la RN2 "risque donc de durer", souligne-t-elle. "En pareilles circonstances, la réfection de celle-ci devrait prendre plusieurs mois", note la collectivité .

La Région Réunion est "pleinement consciente des désagréments provoqués par cette situation pour les usagers", assure-t-elle. "C’est pourquoi, et dès que les conditions le permettront, elle travaillera, en collaboration avec l'Observatoire Volcanologique du Piton de la Fournaise et l’État, à la réalisation d’une voie provisoire, dans l’attente de la réfection définitive de la route", annonce la collectivité.

Par ailleurs, des mesures adaptées seront prises concernant la circulation des Cars Jaunes. Un premier Plan de Transport Adapté (PTA) a été mis en place pour la ligne S1 dès jeudi après-midi. Il permet de maintenir tous les voyages (6 aller-retours par jour) aux horaires habituels avec :

• un terminus à l'arrêt "coulée 86" pour les voyages venant de la gare de Saint-Pierre

• un terminus à l'arrêt "Sainte-Rose Bois blanc" pour ceux venant de la gare de Saint- Benoît.



Enfin, la Région Réunion rappelle "qu’en cette période de crise et de l’alerte qui a été déclenchée, ses services travaillent en étroite collaboration avec les services de l’État, sous l’autorité du Préfet".

"Les agents de la Direction Régionale des Routes sont pleinement mobilisés afin de permettre les déplacements et les stationnements en toute sécurité. Les équipes d'astreinte ont été renforcées et des rondes sont effectuées en permanence tous les jours, week-ends compris, de part et d'autre de la coulée", conclut la Région.