Une zone perturbée à 1.355 km au nord de La Réunion

Ce vendredi 13 mars 2026, une circulation dépressionnaire a commencé à s'organiser au nord-ouest d'Agalega (Maurice). Ce 12ème système de la saison 2025-2026 évolue à un peu moins de 300km d'Agalega à un stade encore relativement faible. La zone perturbée à 1.355 km au secteur de La Réunion. En se déplaçant vers le sud-est, "ce minimum pourrait temporairement s'intensifier au stade de tempête tropicale modérée samedi avant de faiblir dimanche", indique Météo France. Aucune influence attendue de ce système sur les prochains jours pour La Réunion ou Mayotte (Photo : Windy)

Au cours des prochaines 24h, "le système 12-20252026 va circuler à proximité immédiate d'Agaléga. Les conditions devraient donc se dégrader, avec notamment de forts cumuls de pluie attendus. Les conditions devraient s'améliorer demain en fin de journée", précise Météo France.

Sur le sud de l'archipel des Seychelles (Alphonse, Coetivy notamment) de fortes averses en marge nord du système sont également attendues avant une amélioration d'ici demain matin.

Ce système pourrait disparaitre au nord des Mascareignes en début de semaine prochaine.

- La zone perturbée à 1.355 km de La Réunion -

Vents maximaux (moyennés sur 10 minutes) estimés sur mer : 55 km/h.

Rafales maximales estimées sur mer : 75 km/h.

Pression estimée au centre : 1003 hPa.

Position le 13 mars à 10 heures locales : 8.7 Sud / 54.6 Est.

Distance des côtes réunionnaises : 1355 km au secteur: nord

Distance de Mayotte : 1130 km au secteur: est-nord-est

Déplacement : est-nord-est, à 7 km/h.

- Voici les intensités et positions prévues de ce sytème dépressionnaire au cours des prochains jours -

Tempête tropicale modérée

Centre positionné le 14/03 à 10h locales, par 10.8 Sud / 58.3 Est.

Perturbation tropicale



Centre positionné le 15/03 à 10h locales, par 14.7 Sud / 60.5 Est.

Dépression résiduelle

Centre positionné le 16/03 à 10h locales, par 17.8 Sud / 60.1 Est.

"Les prévisions de trajectoire et d'intensité précédentes sont à considérer avec la plus grande prudence compte tenu de leur incertitude. Elles ne concernent que la position du centre du phénomène, sans considération sur son extension."

Lire aussi - Météo : en mars l'activité cyclonique va baisser et les pluies seront rares en début de mois

www.imazpress.com/[email protected]