Municipales 2026 : les listes d’émargement du premier tour consultables dès le 16 mars par tout électeur

Dans le cadre du premier tour des élections municipales et communautaire qui se tiendra ce dimanche 15 mars 2026, la préfecture informe les Réunionnais que les électeurs qui le souhaitent peuvent avoir accès aux listes d'émargement. Dès le lundi 16 mars et jusqu'au 25 mars pour les villes dont le maire est élu dès le premier tour, les 16 et 17 mars 2026 pour les autres communes. Pour le second tour, cela sera possible du 23 mars 2026 au 1ᵉʳ avril 2026. Les listes seront disponibles en préfecture et en sous-préfecture de 9 h à 16 h 30 sur les périodes indiquées. (Photo : Richard Bouhet/imazpress.com)

Dans un communiqué, la préfecture de La Réunion informe que : "Les listes d’émargement du premier tour des élections municipales sont consultables par tout électeur requérant" :

La consultation a lieu de 9h à 16h30 :

À la préfecture (bureau des élections) pour les communes de l’arrondissement Nord ;

Dans les sous-préfectures de Saint-Pierre, Saint-Paul et Saint-Benoît, respectivement pour les communes de l’arrondissement Sud, Ouest et Est.

- Des versions numériques disponibles -

Les candidats peuvent également contacter les services de la préfecture et des sous-préfectures par voie électronique :

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

Le second tour aura lieu le dimanche 22 mars 2026.

À lire aussi : À La Réunion, les urnes sous haute surveillance pour les municipales

www.imazpress.com/[email protected]