Météo : en mars l'activité cyclonique va baisser et les pluies seront rares en début de mois

Dans le bassin sud-ouest Indien, la saison cyclonique poursuit son activité avec un rythme soutenu. Après le passage dans la zone des cyclones Horacio, le dernier en date, Gezani ou encore Dudzai, l'activité cyclonique devrait baisser en mars, selon Météo France. La pluie devrait également se faire plus rare "entraînant un temps anormalement sec pour la saison" notent les météorologues. Ils précisent toutefois que les précipitations seront de retour dans le courant du mois (Photo www.imazpress.com)

Depuis le 27 décembre 2025 et l'arrivée de Grant, "six tempêtes tropicales - dont cinq ayant atteint le stade des cyclones tropicaux – se sont succédées "avec des temps de pause relativement courts", indique Météo France.

Si la période janvier-février a été active cette année, c'est du fait que trois des phénomènes formés (Grant, Dudzai et Geazni) ont réussi à se maintenir au moins au stade de cyclone, pendant plusieurs jours.

En termes d'impacts sur les terres habitées, Madagascar a été directement impacté par deux cyclones, avec des pertes humaines et des dégâts catastrophiques sur la ville de Tamatave.

Au total, depuis de le début de la saison, neuf tempêtes tropicales ont été suivies.

- Mars sera moins propice à la formation des phénomènes cycloniques -

À partir de début mars, "les conditions devraient devenir graduellement moins propices à la formation des phénomènes cycloniques", indique Météo France.

"Sous l'effet de phénomènes ondulatoires de grande échelle (phase sèche de la MJO, tendance positive du dipôle subtropical de l'océan Indien), la Zone de Convergence Intertropicale, lieu privilégié de formation des tempêtes, va connaître sur les trois premières semaines de mars, une activité pluvio-orageuse, globalement inférieure à la normale", ajoutent les météorologues.

Attention. Une activité qui baisse d'un cran au mois de mars, ne veut pas dire nécessairement aucune activité. Cela veut dire en premier lieu, "qu'on s'attend à moins de systèmes formés avec des pauses plus durables entre deux épisodes", précise Météo France.

Un épisode cyclonique impactant les terres habitées du bassin reste possible et il convient de rester mobilisé pour y faire face si cela devait arriver.

- Un temps plutôt chaud et sec d'abord, avant le retour vers des conditions plus humides -

Pour cette dernière semaine de février, l’alizé reste discret mais les averses de saison prennent le dessus en après-midi dans les hauts.

Pour la première semaine de mars, "l’alizé retrouve de la vigueur et ventile généreusement l’île notamment ses façades nord et sud", notent les tendances météorologiques. "Le temps est anormalement sec pour la saison", disent-ils.

Par la suite, l’alizé se fait à nouveau plus discret dans une atmosphère progressivement plus humide, "propice à de possibles épisodes pluvio-orageux marqués".

Les températures restent supérieures aux moyennes avec une sensation d'inconfort qui s'accentue en lien avec l'humidité en hausse.

À lire aussi : Saison cyclonique : 9 et 14 systèmes attendus, dont 6 pouvant atteindre le stade de cyclone tropical

ma.m/www.imazpress.com/[email protected]