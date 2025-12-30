Le cyclone tropical intense Grant à 2.480 km de La Réunion, aucune influence attendue sur l'île

Grant a a atteint le stade de cyclone tropical intense dans la nuit du dimanche 28 décembre au lundi 29 décembre 2025. Ce mardi à 4h, il se trouvait à 2.480 km à l'est-nord-est de La Réunion. Il se déplace vers l'ouest-sud-ouest à 22 km/h. "Il s'agit d'un système de très petite taille, avec des vents dangereux restant confinés dans un rayon de 50 à 80 km du centre" indique Météo France. "Aucune influence de ce système n'est attendue sur les cinq prochains jours pour La Réunion et Mayotte" ajoutent les météorologues (Photo : Météo France)

Au cours des cinq prochains jours, "il devrait se déplacer vers l'ouest-sud-ouest puis ouest-nord-ouest, mais devrait encore rester à bonne distance des terres habitées (à plus de 500 km au nord-est de Rodrigues)".

En terme d'intensité, il devrait se maintenir au stade de cyclone tropical intense mardi avant de s'affaiblir rapidement au cours des jours suivants. Il devrait être rétrogradé au stade de dépression tropicale en fin de semaine

Aucune influence de ce système n'est donc attendue sur les cinq prochains jours pour La Réunion et Mayotte.

Il n'y a pas d'alerte cyclonique en cours à La Réunion.

Vents maximaux (moyennés sur 10 minutes) estimés sur mer : 195 km/h.

Rafales maximales estimées sur mer: 280 km/h.

Pression estimée au centre: 948 hPa.

Position le 29 décembre à 22 heures locales: 14.0 Sud / 79.3 Est.

Distance des côtes réunionnaises: 2.480 km au secteur: est-nord-est

Distance de Mayotte: 3.579 km au secteur: est

Déplacement: ouest-sud-ouest, à 22 km/h.

Cyclone tropical intense

Centre positionné le 31/12 à 04h locales, par 14.8 Sud / 73.5 Est.

Forte tempête tropicale



Tempête tropicale modérée

Centre positionné le 02/01 à 04h locales, par 14.8 Sud / 67.8 Est. Dépression tropicale

Centre positionné le 03/01 à 04h locales, par 13.9 Sud / 66.0 Est. Dépression tropicale

Centre positionné le 04/01 à 04h locales, par 14.0 Sud / 63.3 Est "Attention, les prévisions de trajectoire et d'intensité précédentes sont à considérer avec la plus grande prudence compte tenu de leur incertitude. Elles ne concernent que la position du centre du phénomène, sans considération sur son extension" précise Météo France.

- 9 et 14 systèmes attendus, dont 6 pouvant atteindre le stade de cyclone tropical -

Centre positionné le 01/01 à 04h locales, par 15.6 Sud / 69.9 Est.

Dans le bassin ouest de la zone océan Indien, la saison cyclonique a démarré de façon précoce cette année. Après Awo et Blossom, les experts estiment que l’activité de la période 2025-2026 sera proche ou supérieure à la normale, avec entre 9 et 14 systèmes (tempêtes et cyclones) qui pourraient se développer, dont six atteignant le stade de cyclone tropical.

La liste des noms des cyclones pour la saison cyclonique 2025/2026 a été dévoilée par Météo France.

