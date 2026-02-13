Saint-Pierre : le premier vol Pierrefonds - Durban retardé

Initialement annoncé pour le 27 février 2026, le lancement de la ligne Pierrefonds-Durban est repoussé au 1er mai 2026. Dans un communiqué, Global Aviation Operations et Fly Vétiv’Air indiquent que les passagers déjà en possession de billets d'avion pour un vol vers Durban "verront le montant correspondant crédité sur leur portefeuille électronique, afin de leur permettre de reprogrammer, en coordination avec leurs agences de voyage, leur voyage sur les vols prévus à partir du 1er mai 2026." (Photo : sly/www.imazpress.com)

Il n'a pas encore décollé qu'il est déjà en retard. Les passagers qui ont acheté leur billet vont devoir se réorganiser.

Le premier vol vers Durban ne partira pas ce vendredi 27 février 2026 comme cela avait été annoncé en décembre dernier par le président du Syndicat mixte de Pierrefonds, Patrice Thien Ah Koon et Vijay Poonoosamy, qui est à la tête de Fly Vetiv'Air.

Selon l’entreprise qui affrète les avions pour les vols Pierrefonds-Durban, l’aéroport de Pierrefonds n’est pas prêt pour le lancement de cette ligne aérienne.

- Infrastructures, coordination opérationnelle et alignement des procédures -

Dans leur communiqué, Global Aviation Operations et Fly Vétiv’Air expliquent : "Un audit complet de l'aéroport de Pierrefonds par l'équipe de Global Aviation Operations et une évaluation approfondie des conditions opérationnelles locales ont identifié certains éléments nécessitant un temps de préparation supplémentaire, notamment en matière d'infrastructures, de coordination opérationnelle et d'alignement des procédures pour le lancement des opérations Airbus A320 initialement prévu le 27 février 2026."

Ce report intervient dans un contexte déjà tendu pour l’aéroport du Sud.

- Un aéroport en difficulté, qui compte sur les vols vers Durban -

Dans un rapport publié le 21 novembre 2025, la Chambre régionale des comptes (CRC) dressait un constat particulièrement sévère sur la gestion et la situation financière du Syndicat mixte de Pierrefonds (SMP), propriétaire et exploitant de la plateforme.

Entre un déficit de plus de 5,6 millions d’euros, un effondrement du trafic et une gouvernance défaillante, la CRC appelait à une refonte urgente du modèle économique.

Le rapport de la CRC soulignait l’effondrement du nombre de passagers : près de 50.600 départs en 2019, seulement 10.000 en 2023 et à peine 5.000 en 2024. Une activité très en deçà des seuils de rentabilité, alors même que les charges d’exploitation n’ont pas été ajustées.

La ligne Durban-Pierrefonds, va-t-elle suffire à redresser les finances de l'aéroport du Sud de l'île? Pour le moment, elle n'est pas prête à décoller.

Les premiers vols seront donc opérés par l'entreprise sud-africaine Global Airways, le 1ᵉʳ mai 2026. Plus tard, Fly Vetiv'Air espère pouvoir recruter un équipage réunionnais.

