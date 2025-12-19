Pierrefonds : un vol direct vers Durban en Afrique Du Sud pour relancer l'aéroport

L’ouverture d’une ligne Durban-Pierrefonds le 27 février 2026, c’est une nouvelle qui donne de l’espoir aux salariés de l’aéroport de Saint-Pierre, alors que la structure est toujours en redressement judiciaire. Reste à voir si les passagers seront au rendez-vous. Pour les attirer, la jeune compagnie Saint-Pierroise, Fly Vetiv’air annonce un billet d’avion aller-retour à 650 euros pour 3 heures de vol, à raison de 3 rotations par semaine. Les premiers billets seront en vente dans quelques jours. (Photos : sly/www.imazpress.com)

"C'est une nouvelle ère qui s’ouvre pour l’aéroport de Pierrefonds qui a connu des difficultés" explique en introduction le directeur général de l'aéroport, Sébastien Rivas.

Le président du Syndicat mixte de Pierrefonds, Patrice Thien Ah Koon, en est persuadé : "Cette offre a sa pertinence, car nous répondons à des impératifs économiques, pour des coûts de billets d’avion réduits, nous offrons la proximité pour les habitants du bassin sud avec un temps de trajet moins aléatoire que pour aller à Saint-Denis. Et avec des facilités d’accès à cet aéroport que tout le monde connaît."

- Une offre pour redresser les finances de l'aéroport de Pierrefonds -

Patrice Thien Ah Koon le sait, il reste un long chemin à parcourir pour sortir le SMP du redressement judiciaire : "C’est un premier pas vers le redémarrage des activités commerciales et démontrer, tipa tipa, step by step, que ce modèle a une pertinence. Pour autant, soyons réalistes, tous les problèmes ne vont pas être résolus d'un coup de baguette magique."

Dans un rapport publié le 21 novembre 2025, la Chambre régionale des comptes (CRC) dressait un constat particulièrement sévère sur la gestion et la situation financière du Syndicat mixte de Pierrefonds (SMP), propriétaire et exploitant de la plateforme.

Entre un déficit de plus de 5,6 millions d’euros, un effondrement du trafic et une gouvernance défaillante, la CRC appelait à une refonte urgente du modèle économique.

- Un espoir pour les employés -

Cette nouvelle ligne Réunion-Durban est un projet présenté devant les collectivités, les entreprises partenaires et offices du tourisme du sud ainsi que les quelques employés de l'aéroport. Cette annonce leur donne de l'espoir, un nouvel élan qui apaise.

"C'est une grande nouvelle, oh oui, je suis contente ! Je travaille ici depuis 1999, j'ai envie de recommencer à accueillir du public. On a des collègues qui sont partis, des jeunes, moi à mon âge qui va m'embaucher" nous raconte-t-on dans les couloirs.

Le maire de Saint-Pierre souhaite que l'arrivée de ce nouvel opérateur en attire d'autres : "C'est un impact extrêmement important puisque ça veut dire que l'aéroport ne fermera pas, donc nous allons avoir pour cet aéroport des vols commerciaux qui vont revenir pendant toute l'année 2026 et qui vont assurer un équilibre financier de l'aéroport de Pierrefonds et donc l'assurance de garder l'ensemble des emplois qui y sont et toute l'attractivité évidemment touristique."

- Un ancien cadre d'Air Mauritius à la tête de Fly Vetiv'Air -

Selon le président de Fly Vetiv'Air, Vijay Poonoosamy, d'autres destinations sont déjà à l'étude et seront annoncées courant janvier 2026.

''Il y a quelques années nous avions 3 vols par semaine vers Maurice depuis ici, c’était tellement un succès que nous sommes passés à 2 vols par jour. Pour ce nouveau projet, nous devions trouver un trajet qui va fonctionner. Passagers et fret avec des possibilités culturelles, gastronomiques, mais aussi des possibilités en termes d’affaires."

Il ajoute : "Il n’y a pas de compétition entre les aéroports. L’aéroport de Pierrefonds est là, il faut le faire vivre. Cet aéroport le vaut bien, vous méritez de revivre. Vous êtes toujours là et des opérateurs sont intéressés. Je peux vous dire que ce vol pour Durban est un premier plat, je peux vous assurer qu'en cuisine nous travaillons déjà à d’autres plats."

Le rapport de la CRC soulignait l’effondrement du nombre de passagers : près de 50.600 départs en 2019, seulement 10.000 en 2023 et à peine 5.000 en 2024. Une activité très en deçà des seuils de rentabilité, alors même que les charges d’exploitation n’ont pas été ajustées.

La ligne Durban-Pierrefonds, va-t-elle suffire à redresser les finances de l'aéroport du Sud de l'île?

Les premiers vols seront opérés par l'entreprise sud-africaine Global Airways. Plus tard, Fly Vetiv'Air espère pouvoir recruter un équipage réunionnais.

