Saint-Gilles : un jeune de 18 ans retrouvé mort, la piste criminelle envisagée

Dans la nuit de ce jeudi 18 au vendredi 19 décembre 2025, un jeune homme a été retrouvée mort dans le secteur des boîtes de nuit de Saint-Gilles. La victime aurait 18 ans. Selon nos informations, la piste criminelle est envisagée. Les techniciens de l'identification criminelle sont sur place afin de recueillir le moindre indice. Une autopsie est diligentée dans le cadre d'une enquête ouverte pour déterminer les causes du décès confiée à la brigade de gendarmerie de l'Ouest (Photos : rb/www.imazpress.com)