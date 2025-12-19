Natation : La Réunion rafle trois médailles d'or aux championnats de France benjamins à Dunkerque

La Réunion a particulièrement brillé ce jeudi 18 décembre 2025 à Dunkerque lors de la première journée des championnats de France benjamins. La Dionysienne Anna Tsia King Fung (NSDR) a remporté deux titres de championne de France (catégorie 13 ans) sur le 50 mètres brasse (34.02) et le 50 mètres papillon (28.87). La Portoise Zoey Vidot (La Jeanne Natation - LJN) a été sacrée championne de France (catégorie 12 ans) sur le 100 mètres nage libre (01.02.72) (Photo : www.imazpress.com)

Anna Tsia King Fung est également montée sur la troisième marche du podium au 200 mètres 4 nages (02.27.22)/

Zoey Vidot a remporté le bronze sur le 400 mètres nage libre (02.39.46).

Interrogée après son 100 mètres nage libre victorieux, la Portoise confie : "je ne m'y attendais pas, je doutais un peu, je savais que j'étais au mieux de ma forme et que mon temps était bon, mais plusieurs autres filles étaient dans le même temps que moi".

Elle sourit : "je suis aussi assez fière d'avoir battu mon temps de quelques secondes sur le 200 mètres quatre nages"

- "En natation comme ailleurs, le travail paye toujours" -

"Cette première journée, a commencé sur les chapeaux de roues, avec Zoey qui fait deux podiums en trois courses, dont un titre de championne de France Benjamine", se réjouit Fredo Delmotte, directeur technique de la Jeanne Natation.

"En natation comme ailleurs, le travail paye toujours, Zoey récolte le fruit de son assiduité, de sa motivation. Elle est venue là, elle savait qu'elle avait le meilleur temps sur son crawl, mais elle a su garder la tête sur les épaules et elle est allée chercher ce titre", dit-il.

"C'était à elle d'avoir confiance en elle et de s'arracher pour d'aller chercher le titre, c'est ce qu'elle a fait." commente le technicien.

Fredo Delmotte salue aussi la "très bonne performance de Romane Lebas". La Portoise sur ses deux courses (catégorie 12 ans) la Portoise réalise ses meilleurs temps avec 1.06.07 au 100 mètres nage libre et 37.54 au 50 mètres brasse. "C'est de très bon augure pour la suite des championnats, il faut rester sur cette dynamique", commente Fredo Delmotte.

La compétition se poursuit ce vendredi et ce samedi.



www.imazpress.com / [email protected]