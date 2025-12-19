Piton de la Fournaise : la sismicité persiste malgré une forte diminution, la mise en pression du réservoir magmatique continue

Ce vendredi 19 décembre 2025, l'Observatoire volcanologique du Piton de La Fournaise (OVPF), informe que le volcan continue à montrer des signes d'éveil, même si l'activité sismique est en diminution par rapport aux semaines précédentes. La sismicité reste plus élevée que celle observée en moyenne depuis 2023. Ces signes suggèrent que le réservoir magmatique superficiel demeure sous pression (Photo : rb/www.imazpress.com)

Il est attendu avec une grande impatiente, mais le réveil du Piton de la Fournaise tarde à venir.

Le vendredi 5 décembre dernier une recrudescence des crises sismique avait mis toute la Réunion en alerte, avant de se calmer au petit matin.

Ce vendredi la, entre 22h et 23h, 173 séismes volcano-tectoniques sommitaux étaient enregistrés par les appareils de l'OVPF.

"Ce signal traduit la rupture du toit du réservoir magmatique : le magma quitte actuellement la chambre magmatique et se propage en direction de la surface" précisait alors la préfecture dans un communiqué.

Ce vendredi 19 décembre 2025, l'observatoire volcanologique confirme une baisse de l’activité sismique au sommet du Piton de la Fournaise.

Depuis le vendredi 12 décembre, le nombre de séismes volcano-tectoniques superficiels (0 à 2,5 km au-dessus du niveau de la mer) enregistrés sous le sommet est resté stable, avec 11 et 15 événements par jour, bien loin des 173 séismes enregistrés en une heure le 5 décembre 2025.

- Un réservoir magmatique superficiel toujours sous pression -

Même si cette activité sismique est en diminution par rapport aux semaines précédentes, elle reste plus élevée que celle observée en moyenne depuis 2023. Le maintien de cette sismicité suggère que le réservoir magmatique superficiel demeure sous pression.

L’inflation, c'est à dire le gonflement, de l’édifice se poursuit même si celle-ci a ralenti sur la dernière semaine. Depuis fin novembre, les déplacements de surface enregistrés par les stations GPS de l’OVPF-IPGP indiquent une dilatation de la zone sommitale de l’ordre de 2,5-3 cm, confirmant la mise en pression du système d’alimentation magmatique superficiel.

- Émanation de gaz au sommet -

Les concentrations de SO2 et de H2S dans l'atmosphère au sommet du volcan restent proches des niveaux de détection.

De faibles concentrations de H2S et de SO2 (<0.3 ppmv) sont associées à des pulses de vapeur (H2O) et correspondent à des émissions du système hydrothermal au sein du Dolomieu. Les détections de faibles concentrations en soufre au-dessus de la ligne de base, enregistrées depuis le 10 novembre 2025, se poursuivent actuellement.

La poursuite de la sismicité ainsi que la lente inflation de la zone sommitale montrent que la mise en pression du réservoir magmatique superficiel continue, même si celle-ci a ralenti depuis une semaine.

Ce processus de pressurisation du réservoir superficiel peut durer plusieurs jours à plusieurs semaines, voire plusieurs mois, avant la rupture du toit du réservoir, donnant ainsi lieu à une injection de magma vers la surface et potentiellement à une éruption, mais peut également s’arrêter sans donner lieu -à brève échéance- à une éruption.

