Piton de la Fournaise : le volcan se calme après une grosse agitation, l’enclos reste fermé au public

(Actualisé) La crise sismique qui a débuté ce vendredi 5 décembre à 22h30 s’est ralentie aux alentours de 1h ce samedi. "Elle peut être désormais considérée comme arrêtée. Néanmoins la sismicité reste élevé" précise l'Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise (OVPF). La préfecture a déclenché à 23h30 vendredi la phase d’alerte niveau 1 "éruption probable ou imminente" du dispositif spécifique Orsec Volcan. Malgré l'accalmie, l'accès à l'enclos reste interdit au public jusqu'à nouvel ordre (Photo rb/www.imazpress.com)

La crise sismique a commencé vendredi soir. Entre 22h et 23h, 173 séismes volcano-tectoniques sommitaux étaient enregistrés par les appareils de l'OVPF. "Ce signal traduit la rupture du toit du réservoir magmatique : le magma quitte actuellement la chambre magmatique et se propage en direction de la surface" précisait alors la préfecture dans un communiqué.

"Cette augmentation de sismicité a été accompagnée de déformations rapides de faible ampleur au niveau de la zone sommitale du volcan qui ont duré moins d’une heure" indique l'observatoire.

De fait, les séismes volcano-tectoniques sommitaux se sont ensuite espacés. 88 tremblement ont été enrgistrés entre 23h et minuit, 33 entre minuit et 1h et 16 entre 1h et 2h.

- "La sismicité reste élevée, le réservoir magmatique reste sous pression"-

"La diminution de la sismicité et l’arrêt des déformations rapides signifient que la progression du magma a cessé en profondeur et n’a pas atteint la surface" note l'OVPF.

Les volcanologues soulignent toutefois "la sismicité reste élevée, ce qui montre que le réservoir magmatique reste sous pression".

- L'enclos toujours interdit au public -

A ce stade, "aucune hypothèse n’est écartée (arrêt définitif de l’intrusion, reprise de l’intrusion, nouvelle intrusion) quant à l’évolution de la situation à venir compte tenu de cette sismicité persistante" dit encore l'OVPF.

"Par le passé de telles intrusions ont parfois précédées de quelques jours l’injection finale de magma conduisant à l’éruption, comme cela a été observé récemment en septembre 2022 et décembre 2020" ajoutent les scientifiques.

La phase d’alerte niveau 1 "éruption probable ou imminente" reste donc en vigueur et "l'accès du public à l’ensemble de l'enclos du piton de la Fournaise (partie haute, partie basse, grandes pentes), que ce soit depuis le sentier du Pas de Bellecombe ou depuis tout autre sentier, est interdit jusqu’à nouvel ordre" insiste la préfecture.

- Le magma se dirigeait vers la surface -

Au début de la crise, la sismicité indiquait la rupture du toit du réservoir magmatique. Le magma quittait la chambre magmatique et se propageait en direction de la surface.

C'était le signe d'une éruption probable à très brève échéance, dans les prochaines minutes ou heures.

- Plus de deux ans sans éruption au volcan -

Le Piton de la Fournaise a donné des signes importants de réveil depuis le vendredi soir 28 novembre 2025. La préfecture avait alors déclenché la phase de vigilance du plan Orsec Volcan.

Depuis, les séismes se sont enchainés sous la région des Plaines, sous le cratère Dolomieu et sous le sommet du Piton de la Fournaise

La dernière éruption du volcan remonte à deux ans. elle a lieu du 2 juillet au 10 août 2023. Depuis le volcan ne présentait plus aucune activité de surface. Le volcan était entré dans une phase de repos.

Lire aussi - Le volcan s’agite et va peut-être offrir une éruption pour Noël

• Pour suivre en temps réel l’activité du Piton de la Fournaise, cliquez ici, ici et aussi ici

www.imazpress.com / [email protected]