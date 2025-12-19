Aéroport Roland-Garros : à l'aube des grands départs, le dispositif forte affluence activé

À compter de ce vendredi 19 décembre 2025 au 18 janvier 2026 inclus, le dispositif forte affluence est mis en place à l’aéroport Roland Garros. Un dispositif renforcé pour gérer la forte affluence attendue et accueillir les passagers dans les meilleures conditions. 345.000 passagers sont attendus. Des vols supplémentaires sont programmés, principalement, le matin (Photo : rb/www.imazpress.com)

Un filtrage est effectué au niveau de la zone d’enregistrement afin de fluidifier la circulation lors des périodes de forte affluence.

- Les mesures clés du dispositif forte affluence -

Pour le confort de tous, l’accès à la zone d’enregistrement sera réservé, aux seuls passagers, de 04h45 à 10h30, aux dates suivantes, sauf pour les vendredis 19 décembre 2025 et 09 janvier 2026 sur le créneau 12h à 16h :

• Samedi 20 décembre

• Dimanche 21 décembre

• Mardi 23 décembre

• Jeudi 25 décembre

• Samedi 27 décembre

• Dimanche 28 décembre

• Jeudi 1er janvier

• Samedi 3 janvier

• Dimanche 4 janvier

L’aérogare sera ouverte dès 04h45 durant toute la période

L’accès à la zone d’enregistrement restera autorisé aux accompagnants des passagers à mobilité réduite, des personnes âgées et des enfants voyageant seuls.

Une fois enregistrés, les passagers pourront retrouver leurs familles et amis et accéder aux commerces et points de restauration du hall public.

Seules les personnes suivantes sont autorisées à la zone d’enregistrement :

- Les accompagnants des Personnes à Mobilité Réduite (PMR), des personnes âgées et des enfants voyageant seuls (un accompagnant autorisé, par passager)

- Les clients venant acheter un billet d’avion, dans une des agences des compagnies aériennes

- Pour un voyage sans stress , voici les conseils de l'aéroport Roland-Garros -

Pour plus de tranquillité, les équipes de l’aéroport vous invitent à vérifier votre "Check list : voyager serein"

- Anticipez votre arrivée à l’aéroport

- Enregistrez-vous en ligne, idéalement la veille de votre départ

- Vérifiez que vous êtes en possession de tous les documents nécessaires (passeport, CNI, billets, autorisations…)

- Présentez-vous à l’aéroport : 4h avant un vol vers l’Hexagone, 3h avant un vol régional et dès 04h45 pour les vols programmés à 08h.

- Profitez des comptoirs d’enregistrement anticipé Air France (14h) et Air Austral (6h)

Pour les vols dont le départ est programmé à 08h00, présentez-vous à l’aéroport dès son ouverture à 4h45.

Sur place, du 12 décembre 2025 au 11 janvier 2026, des étudiants des lycées Cluny, de Sainte-Suzanne, et Evariste De Parny, de Saint-Paul, auront le plaisir de vous accueillir et vous guider avec leur “sourire tranche papaye” et reconnaissable à leur tenue orange.

- Objets interdits en cabine : le Top 5 à éviter -

Pressé de partir, de faire sa valise et souvent, dans la précipitation, les voyageurs se présentent au poste de sécurité de l'aéroport Roland Garros avec dans leurs bagages cabine des objets interdits de vol car considérés comme dangereux à bord. Chaque année à La Réunion des milliers d'objets sont ainsi confisqués.

Ce qui est à proscrire :

• Le pilon – objet contondant, à placer en soute

• Le mousqueton – assimilé à une arme, interdit en cabine

• Le pistolet à eau – peut créer la confusion avec une arme réelle

• Le fer à repasser – à placer en soute - 20 confisqués chaque mois !

• Les bâtons de marche – considérés comme dangereux en bagage à main

Autres objets interdits : cannes à pêche, plombs de plongée, haltères, boules de pétanque, outils, galets, coraux, etc.

Pour la liste complète : https://www.reunion.aeroport.fr/recherche?r=objets+en+cabine

Lire aussi - Aéroport Roland-Garros : interdits de vol, des milliers d'objets sont confisqués tous les ans

- Transport de fruits depuis La Réunion : ce qu’il faut savoir -

Pour protéger nos cultures, le transport de fruits depuis La Réunion vers l’Europe est réglementé.

Sans formalité : bananes, ananas, noix de coco, durians, dattes

Avec certificat phytosanitaire : letchis, fruits de la passion, avocats, papayes

Interdits : mangues, agrumes (dont combavas), poivrons, piments

Téléchargez le formulaire et les consignes sur le site de la DAAF: https://daaf.reunion.agriculture.gouv.fr/envoi-et-transport-de-vegetaux-depuis-la-reunion-campagne-2024- 2025-a2027.html

Stationnement et consignes de sécurité :

Nous invitons les voyageurs et leurs accompagnants à privilégier le stationnement sur le parc P1 Proximité (10 min gratuites, 4,30€ dès la 1ere heure). Cette solution permet d’attendre en toute sérénité, dans un espace dédié et sécurisé, tout en évitant les incivilités de stationnement qui perturbent la circulation et l’accueil à l’aéroport.

Ne laissez jamais vos bagages sans surveillance : un bagage abandonné entraîne l’évacuation et l’interruption du trafic.

