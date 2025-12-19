Saint-Benoît : éboulis sur le chemin de l'Îlet Danclas, circulation interrompue par microcoupures ce samedi

Suite à des éboulis sur le chemin de l’Ilet Danclas à Saint-Benoît, la ville informe que des travaux de purge sont programmés ce samedi 20 décembre 2025. La circulation sera interrompue par microcoupures de 7h à 15h (Photo : ville de Saint-Benoît)

Le Bureau de recherches géologiques (BRGM) a procédé ce vendredi 19 décembre 2025 à une inspection du site à l’aide d’un drone. Cette expertise a permis d’identifier la présence d’un bloc rocheux instable d’un volume estimé à 2 m³, susceptible de se détacher, notamment en cas de fortes précipitations.

