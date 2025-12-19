TOUTE L’ACTUALITÉ
Triali : une application du Territoire de l'Ouest qui récompense les bons trieurs

  • Publié le 19 décembre 2025 à 11:35
Une application qui permet de transformer vos gestes éco-responsables en récompenses, c'est possible avec Triali. Alliez l'utile à l'agréable en déposant vos déchets recyclables dans le bac approprié, cumulez des points et vous pourrez les échanger contre des cadeaux (Photo : www.imazpress.com).

Voici comment en quelques étapes, Triali vous permet de transformer vos gestes éco-responsables en récompenses.

Comment ça marche ?

1- Téléchargez l'application : https://triali.re/
2- Scannez vos déchets recyclables.
3- Déposez-les dans le bac approprié indiqué par TRIALI.
4- Cumulez des points pour chaque déchet trié.
5- Échangez vos points contre des cadeaux, des bons de réduction ou des bons d’achat auprès de plus de 50 partenaires locaux.

 

