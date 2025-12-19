Trafic de stupéfiants : un réseau de mules entre l'Hexagone et La Réunion, démantelé par la police judiciaire

Le Service territorial de police judiciaire (STPJ) de La Réunion a démantelé un réseau structuré d’acheminement de produits stupéfiants entre l'Hexagone et La Réunion, dans le cadre d’une information judiciaire ouverte au tribunal judiciaire de Saint-Denis. Au total, une dizaine de "mules" ont été identifiées. 14 kilos de drogues de synthèse à base de cathinone, 0,5 kilos de cocaïne et 5700 euros en espèces ont été saisis (Photos : sly/www.imazpress.com)

L’enquête débute en mai 2025 après l’interpellation d’une "mule" à l’aéroport Roland-Garros, porteuse de cocaïne, suivie de l’arrestation de trois complices au Tampon. Le mois suivant, une seconde "mule" est interpellée à son arrivée sur l’île avec 5,6 kilos de drogues de synthèse.

Au fil des investigations, menées sur plusieurs mois et qualifiées de complexes par les enquêteurs, le STPJ parvient à identifier un réseau basé dans l'hexagone, spécialisé dans l’envoi de stupéfiants à La Réunion par voie aérienne, reposant sur le recrutement régulier de transporteurs.

- Une dizaine de mules identifiées dans un trafic entre La Réunion et l'Hexagone -

Début septembre 2025, une vaste opération coordonnée est menée dans plusieurs départements métropolitains avec l’appui des services de police judiciaire locaux. Deux hommes et six femmes, âgés de 31 à 55 ans, sont interpellés dans l’Hérault, le Nord, l’Essonne et l’Yonne. Les trois responsables présumés font l’objet de mandats d’amener et sont placés en détention provisoire. Les autres mis en cause seront reconvoqués ultérieurement dans le cadre de la procédure.

Une nouvelle vague d’interpellations intervient à La Réunion le 16 décembre, portant à quatre le nombre de personnes arrêtées sur le territoire. Une femme âgée de 28 ans doit être présentée à la justice.

Au total, une dizaine de "mules" ont été identifiées dans ce dossier. Les saisies portent sur près de 14 kilos de drogues de synthèse à base de cathinones, 500 grammes de cocaïne ainsi que 5.700 euros en numéraire, indique la Direction territoriale de la police nationale.

