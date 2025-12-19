Risque d’intoxication : du lait pour bébé rappelé en France, Foodwatch dénonce "un risque inacceptable"

Une procédure de rappel vient d’être lancée par Nestlé au niveau national après la commercialisation de lait infantile potentiellement contaminé aux "bacillus cereus". Les pots d’Optipro Relais de la marque Guigoz ont été vendus en pharmacie, parapharmacie et dans de nombreux supermarchés. L'ONG de défense des consommateurs Foodwatch dénonce "un risque inacceptable pour les nouveaux-nés". La Réunion n'est pas concernée par ces rappels (Photo : rb/www.imazpress.com)

Guigoz Optipro Relais 1 est destiné aux bébés âgés de 0 à 6 mois. Il s’agit d’une poudre à mélanger avec de l’eau, en relais ou en complément de l’allaitement maternel. Les boîtes de 800 g, concernées par le rappel, portent le numéro de lot 52820346AB et ont pour code GTIN 7613038317922.

#RappelProduit Guigoz Optipro Relais 1 (0-6 mois) - Guigoz Risques : Bacillus cereus Motif : Rappel de précaution pour risque de présence de microorganismes “Bacillus cereus” https://t.co/ZEgfVxFpjy pic.twitter.com/Hrm8U1sSe9 — RappelConso (@RappelConso) December 10, 2025

Régions : Auvergne-Rhône-Alpes, , Bourgogne-Franche-Comté, , Bretagne, , Centre-Val de Loire, , Corse, , Grand-Est, , Hauts-de-France, , Île-de-France, , Normandie, , Nouvelle-Aquitaine, , Occitanie, , Pays-de-la-Loire, , Provence-Alpes-Côte d'azur

- Fièvre, diarrhées, vomissements… -

S’il est contaminé, le lait peut rendre votre bébé malade. "Les toxi-infections alimentaires causées par les Bacillus cereus se traduisent soit une diarrhée souvent accompagnée de douleurs abdominales, de nausées et parfois de fièvre", indique la fiche publiée sur Rappel Conso. "Ces symptômes peuvent être aggravés chez les personnes sensibles ou immunodéprimées".

Il est donc conseillé de ne plus utiliser la poudre Guigoz et de contacter le service consommateur au 0800.100.409.

- Un risque inacceptable, dénonce Foodwatch -

Au vu du "risque inacceptable pour les nouveaux-nés, Foodwatch s’interroge sur l’ampleur et la gravité d’un rappel massif dans plusieurs pays européens".

D’après l’information publiée sur le site de Rappel Conso "le lot concerné par le risque de présence de “Bacillus cereus” est commercialisé depuis le 22 octobre, c’est-à-dire depuis près de deux mois en France dans toutes les chaînes de supermarché, pharmacies, parapharmacie et sur Amazon". Foodwatch demande à Nestlé de s’expliquer sur ce décalage dans les dates.

Cette bactérie Bacillus cereus aurait été détectée lors d’un autocontrôle dans l'usine Nestlé de Nunspeet, aux Pays-Bas, où le lot rappelé en France a été fabriqué, selon Food Safety News.

Camille Dorioz, directeur des campagnes chez foodwatch, réagit : "À nouveau, nous avons affaire à une grande entreprise, Nestlé, qui semble avoir commercialisé des produits qui ont exposé des bébés à un risque pour leur santé potentiellement pendant des semaines, depuis octobre en France, avant de lancer le rappel. Qu’est-ce qui a été fait proactivement pour informer les parents ?"

"Le communiqué de Nestlé est très vague sur sa responsabilité et l’ampleur de l’affaire. Dans certains pays, Nestlé se contente d’évoquer une "déviation microbiologique" sans autre précision. Il n’y a pas d’information disponible sur les réseaux sociaux de la marque, comme si le groupe ne voulait pas ébruiter la nouvelle. Il est inacceptable de constater que ces produits ont été vendus dans plusieurs pays d’Europe et d’imaginer encore une fois que la multinationale pourrait s’en sortir en toute impunité sans avoir à assumer la moindre conséquence", dit-elle.

Foodwatch appelle à un renforcement des contrôles de la part des autorités, de campagnes d’information massive et des sanctions exemplaires.

