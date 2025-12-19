Saint-Leu : le pont de la Ravine des Colimaçons remis en service après avoir été endommagé par Garance

Sur la RN1A à Saint-Leu, les travaux de réparation de l'ouvrage Ravine des Colimaçons, endommagé lors du passage du cyclone Garance sont terminés. Détruit par le cyclone, le pont était impraticable depuis mars 2025. Pour maintenir la continuité de la circulation entre Kélonia et le centre-ville de Saint-Leu, un radier provisoire avait été mis en place en urgence par la collectivité (Photo : ee/www.imazpress.com)

Ces mises en service marquent une étape importante pour l’amélioration de la sécurité, de la fluidité du trafic et de la desserte du territoire ouest de l’île.

Des travaux d’urgence avaient été menés par la Région Réunion afin de rétablir au plus vite la circulation avec la construction d’un radier provisoire dans le lit de la ravine.

www.imazpress.com/[email protected]