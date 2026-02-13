Cyclone Gezani : 40 morts à Madagascar, la Croix-Rouge lance un appel aux dons

Le cyclone tropical intense Gezani a violemment frappé la côte est de Madagascar dans la soirée du 10 février 2026, provoquant le mort de, selon un dernier bilan, de 40 personnes et des dégâts massifs. Face à l'urgence humanitaire, la Croix-Rouge française à travers le PIROI de La Réunion, lance un appel aux dons pour soutenir les populations sinistrées (Photo : BNGRC)

Le cyclone tropical intense Gezani a touché terre sur la ville de Toamasina (Tamatave) avec des vents moyens de 180 km/h et des rafales atteignant 250 km/h.

Les premières évaluations font état d'un niveau de destruction atteignant 80 % dans la région d'Atsinanana.

Le bilan provisoire dressé par le Bureau national de gestion des risques et des catastrophes (BNGRC) est lourd : 40 décès, 6 disparus, 427 blessés et plus de 269.400 personnes sinistrées parmi lesquelles 16.318 déplacées dans des sites d’hébergement ou chez des proches.

11 personnes ont perdu la vie alors qu’elles se sont abritées dans un conteneur vide à Amboakarivo, dans la commune rurale d’Amboditandroho à Toamasina II. "Elles sont mortes noyées", ajoute le rapport.

- Une réponse d’urgence dans un contexte de crises multiples -

Le gouvernement malgache a déclaré l’état de sinistre national et lancé un appel à la solidarité internationale le 12 février pour faire face à cette catastrophe qui survient dans un contexte de vulnérabilité extrême.

Madagascar est en effet déjà confronté à une épidémie de Mpox et aux conséquences persistantes du récent cyclone Fytia.

Le PIROI Center-Croix-Rouge française se mobilise en appui immédiat à la Croix-Rouge malagasy, déjà mobilisée avant même l’arrivée du cyclone, pour répondre aux besoins prioritaires :

- Abris d’urgence et produits de première nécessité : Acheminement de bâches, de kits de réparation de toitures et de kits de cuisine pour les familles ayant tout perdu (plus de 18.000 maisons sont détruites).

- Eau, Hygiène et Assainissement : Acheminement de jerricans, de seaux et de savons pour le stockage de l'eau et l’hygiène, particulièrement cruciaux pour limiter les risques sanitaires et la propagation des maladies

- Soutien logistique et humain : Appui aux équipes de la Croix-Rouge malgache pour la mise en oeuvre des actions sur le terrain

Selon l’évolution de la situation, des actions complémentaires pourraient être mises en œuvre durant la phase d’urgence, ainsi qu’à plus long terme durant la phase de relèvement et de reconstruction.

- Un appel aux dons régional pour une aide localisée -

"L'intensité de Gezani rappelle une nouvelle fois la violence des aléas climatiques dans notre région," souligne Eric Sam-Vah, directeur du PIROI Center.

"Grâce à la présence de la Croix-Rouge malgache sur le terrain et à la solidarité régionale, nous pouvons agir rapidement, mais les besoins sont immenses.”

Afin de soutenir les opérations de secours et d'accompagner durablement les populations affectées, la Croix-Rouge française lance un appel aux dons.

