Cyclone à Madagascar : plus de 30 morts, Tamatave, la deuxième ville du pays "détruite à 80%"

Au moins 31 personnes sont mortes à Madagascar lors du passage du cyclone Gezani ayant frappé de plein fouet mardi 10 février 2026 au soir, la deuxième ville du pays, Tamatave, ont annoncé mercredi les autorités malgaches dans un nouveau bilan à la hausse (Photo : BNGRC)

11 individus ont perdu la vie alors qu’ils se sont abrités dans un conteneur vide à Amboakarivo, dans la commune rurale d’Amboditandroho à Toamasina II. "Ils sont morts noyés", ajoute le rapport.

Des rafales de 250 km/h ont ravagé ce port de près de 400.000 habitants, où 4 personnes sont aussi portées disparues et 36 blessées gravement, selon le bilan provisoire du Bureau national de gestion des risques et catastrophes (BNGRC).

Il est à noter que les responsables sont toujours en train d'étudier les pertes, et le BNGRC est aussi dans la collecte d'informations et de statistiques.

- La ville de Tamatave dévastée par le cyclone Gezani -

Des vidéos partagées par la présidence montrent Michaël Randrianirina pataugeant dans les rues inondées de la cité portuaire. Il s'était rendu préventivement à Toamasina pour témoigner son soutien à la population, quatre mois après la prise de pouvoir des militaires.

Sur les images, Tamatave apparaît défigurée. Regardez.

Une vidéo aérienne partagée par le BNGRC montre des toits de tôle éventrés à perte de vue et les palmiers de l'avenue de l'Indépendance renversés comme de simples allumettes. Regardez

Ses rues sont jonchées de centaines d'arbres arrachés par le cyclone qui a fait plus de 250.000 sinistrés, d'après les autorités.

Ces scènes font craindre un bilan humain lourd sur cette île où la grande majorité des habitations "est constituée par des murs précaires (71,9 %)", selon des statistiques officielles de 2021. A savoir "essentiellement construites avec des tiges ou écorce ou feuille, et de brique non cuite ou terre battue".

- "90% des toits envolés" -

La région d’Atsinanana est détruite à 80, voire à 90% par le passage du cyclone tropical Gezani, indiquent les premières estimations du Bureau national de gestion des risques et des catastrophes

"C'est le chaos total, 90% des toits des maisons se sont envolés, tout ou en partie", décrit à l'AFP un responsable régional de l'ONG Action contre la Faim, Rija Randrianarisoa. "Les routes sont totalement inaccessibles, du fait des arbres au sol, des tôles. Les voitures ne peuvent pas circuler".

Selon le Conseil des Ministres Madagascar est inclus dans "l'état national d'urgence" en raison des dégâts causés par les deux cyclones consécutifs et de la difficulté de la réhabilitation.

Le Centre météorologique régional spécialisé cyclones (CMRS) de l'île française de La Réunion a évoqué dans son bulletin "l'un des impacts directs les plus intenses de l'ère satellitaire sur le secteur de Tamatave, rivalisant probablement avec Geralda".

En février 1994, ce cyclone avait fait au moins 200 morts et 500.000 sinistrés.

Si les liaisons commerciales avec l'aéroport de Toamasina sont suspendues, sa direction a indiqué à l'AFP que les vols humanitaires et militaires étaient autorisés. Quinze membres de la protection civile des armées ont été dépêchés pour aider aux opérations de sauvetage, ont annoncé les autorités.

- "La Réunion est aux côtés de Madagascar" -

Dans un communiqué, la présidente de la Région Réunion apporte son soutien aux habitants la grande île : "Dans ces moments difficiles, La Réunion est aux côtés de Madagascar. Lorsque la Grande île est si durement touchée, c’est toute la communauté de l’océan Indien qui vacille.

Cet événement rappelle, une nouvelle fois, toute l’importance du renforcement de la coopération régionale en matière de prévention, de gestion de crise et d’adaptation au changement climatique.

J’adresse aux familles des victimes, au peuple malgache endeuillé, ainsi qu’aux autorités de Madagascar, l’expression de notre compassion la plus sincère et de notre fraternelle solidarité."

- Gezani s'est affaiblie -

La dépression s'est nettement affaiblie en touchant terre mais continue de traverser l'île d'est en ouest. Même rétrogradée au stade de tempête tropicale, elle engendre des risques d'inondations selon Météo France.

Gezani devrait regagner en intensité en rejoignant le canal du Mozambique et retrouver alors le stade de cyclone, d'après les prévisions du CMRS.

Il pourrait frapper à partir de vendredi soir le sud de ce pays d'Afrique australe déjà sinistré par d'impressionnantes inondations depuis le début de l'année.