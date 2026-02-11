Madagascar a été de nouveau frappée par un cyclone meurtrier. Cette fois, c’est la région de Tamatave, sur la cote est, qui a été lourdement impactée par le passage de Gezani qui a causé de nombreuses victimes et des dégâts matériels immenses. (Photo : BNGRC)

Dans ces moments difficiles, La Réunion est aux côtés de Madagascar. Lorsque la Grande île est si durement touchée, c’est toute la communauté de l’océan Indien qui vacille.

Cet événement rappelle, une nouvelle fois, toute l’importance du renforcement de la coopération régionale en matière de prévention, de gestion de crise et d’adaptation au changement climatique.

J’adresse aux familles des victimes, au peuple malgache endeuillé, ainsi qu’aux autorités de Madagascar, l’expression de notre compassion la plus sincère et de notre fraternelle solidarité.

Huguette Bello

Présidente de la Région Réunion

