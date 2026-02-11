Saint-Paul : le lycée Hôtelier porte le nom de Christian Antou, célèbre chef réunionnais

Ce mercredi 11 février 2026, à l’occasion de la venue à La Réunion du chef étoilé Thierry Marx, Président confédéral de l’Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie, et de son déplacement au sein du Lycée Hôtelier, la Présidente de Région a procédé à la dénomination du Lycée Christian Antou en présence du Recteur de l’Académie de La Réunion, du maire de Saint-Paul et de la famille de Christian Antou. (Photo : sly/www.imazpress.com)

Pour la présidente de la Région, c’est une certitude : "Personne ne peut oublier Christian Antou! Il doit être la boussole de ce lycée par son éthique, et par l'intelligence avec laquelle il a mené la formation de ses élèves."

Figure emblématique et passionnée de la gastronomie réunionnaise, Christian Antou a consacré sa vie à l’art de l’accueil et de la cuisine. Très attaché au respect et à la transmission du patrimoine culinaire de La Réunion, Christian Antou a activement participé à la mise en valeur de la cuisine locale et des anciennes traditions.

Il a été le fondateur et Président de l’Association Goutanou, pour la défense et la promotion de la cuisine réunionnaise. Christian Antou a enseigné en tant que professeur de cuisine durant plus de 25 années au Lycée hôtelier nommé à l’époque "La Renaissance". Cette nouvelle dénomination permet de perpétuer son héritage pour les futures générations. Né en 1960 à Saint-Pierre, Christian Antou est mort en 2013.

Ce mercredi 11 février 2026, ses proches et des personnalités ont assisté à la dénomination du Lycée hôtelier de Plateau Caillou en hommage à ce chef réunionnais emblématique.

- Sept lycées de l’île portent le nom de personnalités réunionnaises -

La Région Réunion affirme son devoir de mémoire et on engagement en faveur des secteurs qui participent pleinement au développement économique, culturel et social du territoire.

Dans une volonté de valorisation de l’histoire réunionnaise, la Région Réunion, sous la présidence de Huguette Bello, a procédé à la dénomination de sept lycées de l’île.

À Plateau Caillou, elle explique : "Tout dans le parcours de Christian Antou force respect et admiration. Nous gardons de lui le souvenir d’un homme généreux et humble qui a su transmettre ses connaissances et ses valeurs à ses proches, à ses enfants, à ses élèves, à celles et ceux qui voulaient comprendre la beauté de son métier. Sa vie fut un magnifique témoignage de l’attachement à la nature, à nos produits d’exception et à ces traditions qui font la fierté de tous les Réunionnais." Écoutez.

Selon Céline Sitouze, Vice-Présidente du conseil régional, la Région Réunion a investi plus de 32 millions d'euros pour la rénovation totale du lycée, avec la création d'un hôtel avec cinq chambres.

Entre 2015 et 2024, le lycée a bénéficié d’un important programme de réhabilitation et d’extension, visant la mise aux normes techniques et d’accessibilité, la rénovation énergétique, la modernisation des espaces d’enseignement et l’adaptation des locaux aux besoins pédagogiques.

Elle ajoute : "Et puis surtout, nous investissons 80 000 euros chaque année pour faire en sorte que les jeunes qui viennent en formation n'aient pas à acheter leur équipement : couteau, tablier, chaussures nécessaires."

"Quand ils viennent, ils disposent de tout le matériel offert par la Région Réunion pour pouvoir travailler dans les bonnes conditions. Nous tenons absolument à faire en sorte que nos jeunes aient les moyens." Écoutez.

Ce lycée hôtelier a ouvert ses portes en 1978. Il est un établissement d’enseignement technologique et professionnel spécialisé dans les métiers de l’hôtellerie, de la restauration et de l’alimentation à La Réunion.

Implanté sur le territoire de la commune de Saint-Paul, au Plateau Caillou, le lycée constitue un établissement de référence pour la formation aux métiers de l’hôtellerie et de la restauration. Il dispose d’infrastructures modernisées et d’équipements pédagogiques adaptés aux exigences des secteurs professionnels auxquels il prépare les élèves.

