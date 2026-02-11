À retenir ce soir : corruption présumée, Affaire Epstein, motard dans un ravin, intoxication alimentaire, lourd bilan de Gezani à Madagascar

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi 11 février 2026 : - Affaire de corruption présumée : la procureure réclame de la prison ferme contre François Caillé et David Vital - Affaire Epstein : un diplomate français cité, le ministre des Affaires étrangères saisit la justice - Saint-Denis : un motard chute dans un ravin de la route de la Montagne, il a été hélitreuillé - Saint-Joseph : plusieurs personnes hospitalisées après une intoxication alimentaire - Madagascar : 20 morts, 15 disparues et d'importants dégâts dans la ville de Tamatave, frappée par le cyclone Gezani

Le troisième et dernier jour du procès de François Caillé, David Vital et leurs co-mis en cause a lieu ce mercredi 11 février 2026 au tribunal judiciaire de Saint-Denis. Tous présumés innocents, les prévenus sont jugés pour des faits supposés de corruption, fausses factures, marchés publics truqués, blanchiment, abus de biens sociaux et association de malfaiteurs. François Caillé a admis un système de fausses factures en faveur de David Vital mais a nié la corruption. La procureure a réclamé de la prison ferme contre François Caillé et David Vital.

Le ministre des Affaires étrangères a indiqué avoir saisi mardi la justice française pour lui "signaler les faits présumés" mettant en cause un diplomate, Fabrice Aidan, cité dans les Epstein files.

Ce mercredi 11 février 2026, un motard circulant sur la route de la Montagne a terminé sa course dans le ravin. Selon nos informations, le pilote du deux-roues aurait perdu le contrôle de son bolide lors du dernier virage en descendant vers Saint-Denis, avant de faire une chute de plus de 10 mètres. Blessé, le motard a été hélitreuillé par les équipes du Peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM).

Ce dimanche 8 février 2026, plusieurs personnes auraient été victimes d’une intoxication alimentaire dans un restaurant de Saint-Joseph. Les clients qui célébraient un anniversaire, auraient consommé du shop-suey de poulet. Certaines personnes, dont des enfants, auraient été hospitalisées. Contactée par Imaz Press, l'Agence régionale de santé confirme avoir reçu un signalement. Une enquête est en cours.

Le cyclone Gezani a touché terre à Madagascar dans la nuit de ce mardi 10 février 2026 et a frappé de plein de fouet la deuxième ville du pays, Tamatave, avec des rafales de près de 250 km/h. Selon un dernier bilan, 20 personnes sont mortes, rapporte le Bureau national de gestion des risques et des catastrophes (BNGRC). 15 sont portées disparues. La ville a été "frappée directement par la partie la plus intense du cyclone", à savoir le "mur de l’œil", a expliqué le Centre météorologique régional spécialisé cyclones (CMRS), provoquant d'importants dégâts.