À retenir ce soir : corruption présumée, Affaire Epstein, motard dans un ravin, intoxication alimentaire, lourd bilan de Gezani à Madagascar

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi 11 février 2026 : - Affaire de corruption présumée : la procureure réclame de la prison ferme contre François Caillé et David Vital - Affaire Epstein : un diplomate français cité, le ministre des Affaires étrangères saisit la justice - Saint-Denis : un motard chute dans un ravin de la route de la Montagne, il a été hélitreuillé - Saint-Joseph : plusieurs personnes hospitalisées après une intoxication alimentaire - Madagascar : 20 morts, 15 disparues et d'importants dégâts dans la ville de Tamatave, frappée par le cyclone Gezani
Affaire de corruption présumée : la procureure réclame de la prison ferme contre François Caillé et David Vital
Le troisième et dernier jour du procès de François Caillé, David Vital et leurs co-mis en cause a lieu ce mercredi 11 février 2026 au tribunal judiciaire de Saint-Denis. Tous présumés innocents, les prévenus sont jugés pour des faits supposés de corruption, fausses factures, marchés publics truqués, blanchiment, abus de biens sociaux et association de malfaiteurs. François Caillé a admis un système de fausses factures en faveur de David Vital mais a nié la corruption. La procureure a réclamé de la prison ferme contre François Caillé et David Vital.
Affaire Epstein : un diplomate français cité, le ministre des Affaires étrangères saisit la justice
Le ministre des Affaires étrangères a indiqué avoir saisi mardi la justice française pour lui "signaler les faits présumés" mettant en cause un diplomate, Fabrice Aidan, cité dans les Epstein files.
Saint-Denis : un motard chute dans un ravin de la route de la Montagne, il a été hélitreuillé
Ce mercredi 11 février 2026, un motard circulant sur la route de la Montagne a terminé sa course dans le ravin. Selon nos informations, le pilote du deux-roues aurait perdu le contrôle de son bolide lors du dernier virage en descendant vers Saint-Denis, avant de faire une chute de plus de 10 mètres. Blessé, le motard a été hélitreuillé par les équipes du Peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM).
Saint-Joseph : plusieurs personnes hospitalisées après une intoxication alimentaire
Ce dimanche 8 février 2026, plusieurs personnes auraient été victimes d’une intoxication alimentaire dans un restaurant de Saint-Joseph. Les clients qui célébraient un anniversaire, auraient consommé du shop-suey de poulet. Certaines personnes, dont des enfants, auraient été hospitalisées. Contactée par Imaz Press, l'Agence régionale de santé confirme avoir reçu un signalement. Une enquête est en cours.
Madagascar : 20 morts, 15 disparues et d'importants dégâts dans la ville de Tamatave, frappée par le cyclone Gezani
Le cyclone Gezani a touché terre à Madagascar dans la nuit de ce mardi 10 février 2026 et a frappé de plein de fouet la deuxième ville du pays, Tamatave, avec des rafales de près de 250 km/h. Selon un dernier bilan, 20 personnes sont mortes, rapporte le Bureau national de gestion des risques et des catastrophes (BNGRC). 15 sont portées disparues. La ville a été "frappée directement par la partie la plus intense du cyclone", à savoir le "mur de l’œil", a expliqué le Centre météorologique régional spécialisé cyclones (CMRS), provoquant d'importants dégâts.