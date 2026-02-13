Le sud et l'ouest de l'île en vigilance jaune fortes pluies et orages

Depuis 14 heures ce vendredi 13 février 2026, l'ouest et le sud de La Réunion sont placés en vigilance jaune fortes pluies et orages. Les averses "concernent les contreforts sud du volcan, mais aussi la Plaine des Cafres, Bourg-Murat et surtout les hauts de l'ouest où elles peuvent devenir fortes dans les hauts de Saint-Paul, Saint-Gilles et Saint-Leu", indique Météo France (Photo : rb/www.imazpress.com)

En début de soirée les averses s'estompent peu à peu et dans le même temps la couverture nuageuse se délitent à mesure qu'avance la nuit.

