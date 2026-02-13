À retenir ce soir : saisie d'armes dans les établissements scolaires, volkan la pété, trafic démantelé, un mort de la leptospirose et cyclone Gezani

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi 13 février 2026 : - Depuis la rentrée d'août, les saisies d'armes ont augmenté de 25% aux abords des établissements scolaires - Le Piton de la Fournaise est entré en éruption, quatre fissures ouvertes, deux restent actives - Trafic d'insecticides, herbicides et médicaments : six personnes interpellées donc cinq à Mayotte et une dans l'Allier - Leptospirose : 25 cas déclarés et un décès depuis le début de l'année à La Réunion - Cyclone Gezani : 40 morts à Madagascar, la Croix-Rouge lance un appel aux dons

Les événements et agressions sur enseignants survenus récemment ce lundi à La Réunion, ainsi que l’augmentation des signalements dans l'île, rappellent la nécessité de maintenir un haut niveau de vigilance et de sécurité au sein des établissements. C'est pour cette raison que ce vendredi 13 février 2026, le préfet et le recteur d'académie se sont rendus au lycée du général Amiral Lacaze à Saint-Denis. Depuis la rentrée d'août, les saisies d'armes ont augmenté de 25%.

Le Piton de la Fournaise est entré en éruption ce vendredi matin 13 février 2026. La lave a jailli après une courte et importante crise sismique qui a débuté à 9h25. 35 minutes plus tard, à 10 heures, la lave arrivait à la surface, indique l'observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise (OVPF). Quatre fissures se sont ouvertes mais deux restent actives, précise la directrice, Aline Peltier. Le préfet a déclenché en urgence l’alerte 2.1 Orsec "volcan : éruption dans l’enclos". L'accès à l'enclos est interdit au public. Afin de permettre un accès du public à la zone dans les meilleures conditions de sécurité, le préfet décide de la mise en place d’un dispositif de gestion de la circulation et du stationnement encadré.

Le détachement de l’office central de lutte contre les atteintes à l’environnement et la santé publique de La Réunion a procédé au démantèlement d’un réseau de trafic d’insecticides, herbicides et médicaments. Six personnes ont été interpellées, dont cinq à Mayotte et une dans l’Allier. Des médicaments et produits phytopharmaceutiques (PPP) ont été saisis et près de 105.000 euros saisis au titre des avoirs criminels dont près de la moitié en numéraires.

(Actualisé) L’arrivée de la saison des pluies marque l’entrée dans la période habituelle de recrudescence saisonnière de la leptospirose à un niveau élevé. Depuis le début de l’année, 25 cas. ont été déclarés à l’ARS (maladie à déclaration obligatoire depuis août 2023) Parmi ces malades, 7 personnes ont été hospitalisées et 1 décès est à déplorer. Les cas concernent majoritairement des hommes âgés de 15 à 89 ans. Parmi eux, 11 résidaient dans le sud de l’île et 11 dans l’est.

Le cyclone tropical intense Gezani a violemment frappé la côte est de Madagascar dans la soirée du 10 février 2026, provoquant le mort de, selon un dernier bilan, de 40 personnes et des dégâts massifs. Face à l'urgence humanitaire, la Croix-Rouge française à travers le PIROI de La Réunion, lance un appel aux dons pour soutenir les populations sinistrées.