Éruption volcanique : interdiction de stationner côté mer à Sainte-Rose et Saint-Philippe​​​​​

Le CRGT vous informe que sur les communes de Sainte Rose et de Saint Philippe, en raison de l'éruption volcanique en cours, au vu de l'affluence sur le secteur, pour des raisons de sécurité et pour assurer une meilleure gestion de la circulation, le stationnement est interdit côté mer sur la RN2 entre les PR 72 et PR84 jusqu'à nouvel ordre. Toutefois, le stationnement restera possible sur les parkings et aires de retournement existants situés côté mer. (Photo : rb/www.imazpress.com)

Il est demandé aux usagers de bien respecter les consignes de sécurité et la signalisation sur site afin de permettre la gestion de cet évènement dans les meilleures conditions.