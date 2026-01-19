Dudzai pourrait redevenir cyclone tropical et passer à 300 km de La Réunion entre lundi soir et mardi matin

Dudzai circule actuellement à environ 150 km au sud de Rodrigues au stade de tempête tropicale modérée et se trouve à 735 km de La Réunion. Au cours des prochaines 24h, elle devrait se déplacer en direction de l'ouest-sud-ouest en s'intensifiant progressivement. "Elle pourrait atteindre à nouveau le stade de cyclone tropical durant la nuit de lundi à mardi", prévient Météo France. Dudzai devrait passer à environ 300 km au sud-est de Réunion-Maurice entre lundi soir et mardi matin. Si aucune menace pour l'île n'est prévue, la houle cyclonique pourrait toutefois générer des conditions de mer dangereuses lors du passage au plus près (Photo : capture Windy)

Pour Rodrigues, la mer restera dangereuse jusqu'en matinée de lundi, avant une amélioration sensible en journée de lundi. De fortes averses seront temporairement possibles jusqu'en fin de matinée de lundi.

Les habitants de ces territoires sont invités à suivre l'évolution des prévisions par le biais de leur service météorologique national.

"À partir de mardi, le système devrait s'éloigner définitivement vers le sud en direction des latitudes tempérées puis perdre rapidement ses caractéristiques tropicales sur des eaux plus froides mercredi", précise Météo France.

Pour La Réunion, "le scénario le plus probable est un passage suffisamment loin pour que les conditions les plus dangereuses associées au phénomène ne concernent pas l'île", indiquent les météorologues.

- La tempête tropicale modérée Dudzai à 735 km de La Réunion -

Vents maximaux (moyennés sur 10 minutes) estimés sur mer : 85 km/h.

Rafales maximales estimées sur mer: 120 km/h.

Pression estimée au centre: 992 hPa.

Position le 19 janvier à 04 heures locales: 21.1 Sud / 62.9 Est.

Distance des côtes réunionnaises: 735 km au secteur: est

Distance de Mayotte: 2100 km au secteur: est-sud-est

Déplacement: ouest, à 20 km/h.

- Voici les intensités et positions prévues au cours des prochains jours -

Cyclone tropical

Centre positionné le 20/01 à 04h locales, par 23.0 Sud / 58.6 Est.

Forte tempête tropicale

Centre positionné le 21/01 à 04h locales, par 28.0 Sud / 57.1 Est.

Dépression extratropicale

Centre positionné le 22/01 à 04h locales, par 39.7 Sud / 65.3 Est.

"Les prévisions de trajectoire et d'intensité précédentes sont à considérer avec la plus grande prudence compte tenu de leur incertitude. Elles ne concernent que la position du centre du phénomène, sans considération sur son extension", indique Météo France.

Un minimum dépressionnaire pourrait se former dans la partie sud du Canal du Mozambique en milieu de semaine prochaine. La probabilité que ce minimum se développe jusqu'au stade de tempête tropicale devient très faible (moins de 10%) à partir du mercredi 21 janvier.

Un nouveau minimum dépressionnaire pourrait également se former à l'extrême nord-est du bassin. La probabilité que ce minimum se développe jusqu'au stade de tempête tropicale devient très faible (moins de 10%) à partir du jeudi 22 janvier.

- 9 et 14 systèmes attendus, dont 6 pouvant atteindre le stade de cyclone tropical -

Dans le bassin ouest de la zone océan Indien, la saison cyclonique a démarré de façon précoce cette saison. La tempête tropicale modérée Awo arrivée précocement en juillet 2025, a été suivie par Blossom qui fut baptisée en septembre 2025 et par la forte tempête tropicale Chenge arrivée en octobre 2025.

Les experts estiment que l’activité de la période 2025-2026 sera proche ou supérieure à la normale, avec entre 9 et 14 systèmes (tempêtes et cyclones) qui pourraient se développer, dont six atteignant le stade de cyclone tropical.

Dudzai est le premier système a atteindre ce stade d'intensité.

- Et les noms sont... -

La liste des noms des cyclones pour la saison cyclonique 2025/2026 pour notre région est la suivante :

Pour rappel, un système dénommé Grant - et suivi par les services météo de La Réunion -, a été baptisé en décembre 2025 par les services météo de l'Australie qui ont une liste de noms différente de celle appliquée dans notre zone géographique.

