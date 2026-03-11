[Photos] Saint-Denis : monument historique, la maison Timol va être réhabilitée

Âbimée par le cyclone Garance et laissée à l'abandon, la Maison Timol, véritable patrimoine réunionnais situé rue de Paris a Saint-Denis, va bénéficier d'un vaste chantier de rénovation. La première pierre de ce chantier a été posée ce mardi 10 mars 2026, en présence de Pascal Quineau, président de la Caisse régionale et Didier Grand, directeur Général de la Caisse régionale. Ce projet de construction va coûter plusieurs millions d'euros (Photos : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Ce projet de reconstruction va coûter plusieurs millions d'euros à la Caisse régionale. La maison de 350 m² doit être entièrement rénovée.

Les travaux de rénovation dureront jusqu'à fin 2027.

Classée aux monuments historiques en 1990, la maison Timol a été construite à partir de 1776. Elle a accueilli plusieurs familles réunionnaises ainsi que l'évêché entre 1860 et 1911.

www.imazpress.com/[email protected]