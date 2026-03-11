[Photos-Vidéo] Volcan : la lave à 1,6 km de la route nationale, spectacle nocturne au Piton de la Fournaise

L'éruption au Piton de la Fournaise se poursuit ce mercredi 11 mars 2026. Le front du bras sud de la coulée, visible actuellement depuis le Grand Brulé, était situé ce matin à un peu plus de 1,6 km de la route nationale 2. La lave continue sa lente progression indique l'Observatoire volcanologique. Un seul site éruptif reste actuellement actif sur le flanc sud-sud-est du volcan, visible depuis le Piton de Bert (Photos : Mon Ami)
Depuis le 3 mars, les coulées sont de nouveau visibles dans la partie haute des Grandes Pentes avec un nouveau bras de coulée. Regardez cette vidéo prise cette nuit du 10 mars par l'OVFP.
Notre journaliste a également pu filmer la coulée de nuit. Regardez.
Le front du bras nord de la coulée reste figé à ~2,6 km de la route nationale 2, à une altitude de 660 m.
Pour rappel, le Piton de la Fournaise est entré en éruption le vendredi 13 février 2026.
- L'enclos reste fermé à la population -
La préfecture rappelle que l’alerte 2.1 "Orsec volcan : éruption dans l’enclos" est actif depuis le début de l'éruption. Ce niveau est destiné à protéger les populations et organiser la coordination des services".
La dernière éruption remonte au dimanche 18 janvier 2026 à 19h45. L'éruption avait été courte. Elle s'était arrêtée vers 5 heures le ce mardi 20 janvier 2026.
Avant cet événement, la dernière éruption avait eu lieu du 2 juillet au 10 août 2023.
