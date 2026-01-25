Le groupe Vitagermine rappelle trois lots de son lait infantile Babybio Optima

Le groupe Vitagermine a annoncé dimanche le rappel de trois lots de son lait infantile Babybio Optima, à la suite d’une série de rappels d’autres laits infantiles sur fond de risque de contamination d’origine bactérienne.

Les trois lots concernés sont les suivants: Babybio Optima 1, lot 894408, 800g, avec une date d’expiration au 09/07/2027, Babybio Optima 1, lot 900035, 800g, avec une date d’expiration au 12/08/2027, et Babybio Optima 1, lot 900932, 400g, avec une date d’expiration au 18/08/2027, indique le groupe Vitagermine dans un communiqué publié dimanche.

"Dans le contexte sectoriel actuel et suite à l’évolution récente des recommandations des autorités, nous avons procédé à de nouvelles investigations. Les résultats que nous venons de recevoir nous amènent à prendre la décision ce jour de retirer trois lots", indique également le groupe dans son communiqué.

Le site rappel.conso.gouv.fr indique aussi que les rappels du groupe Vitagermine ont été réalisés "en raison de nouvelles recommandations des autorités concernant la présence potentielle de céréulide".

Plusieurs lots de lait infantile commercialisés en France comme à l’international, notamment par Nestlé et Lactalis, ont récemment fait l’objet de rappels en raison de la présence potentielle de céréulide, une toxine produite par certaines bactéries.

Le géant agroalimentaire français Danone avait lui annoncé vendredi le rappel de deux lots de lait infantile en France.

Deux enquêtes pénales ont été ouvertes à Bordeaux et Angers après les morts récentes de deux nourrissons ayant consommé un lait infantile rappelé par Nestlé pour cause de "possible contamination" par une substance toxique liée à la bactérie Bacillus Cereus (céréulide), sans "lien de causalité" établi pour l’heure, selon les autorités.

Au centre des préoccupations se trouve une huile riche en acide arachidonique (ARA), à l’origine de la présence potentielle de céréulide, fabriquée par le producteur chinois Cabio Biotech, a-t-on appris de sources proches du dossier.

"L’ARA est un ingrédient spécifique retrouvé dans la majorité des formules de lait infantile 1er âge pour répondre aux recommandations des pédiatres. Malheureusement, il n’existe aucun fabricant en France", précise à l’AFP le groupe Vitagermine, qui assure toutefois que sa décision du rappel a été "prise par mesure de précaution".

Ce rappel concerne environ 20.700 boîtes de lait infantile en France, ajoute le groupe.

Sollicité par l’AFP, le ministère de l’Agriculture n’a pas réagi dans l’immédiat.

AFP