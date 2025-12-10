Trafic de stupéfiants : six personnes interpellées à Saint-Pierre, 20.000 euros saisis

Dans le cadre de la lutte contre le trafic de stupéfiants, une opération ciblée a eu lieu à Saint-Pierre ce mardi 9 décembre 2025. Six personnes ont été interpellées et placées en garde à vue. 20.000 euros en numéraires ont été saisis (Photo : Police de La Réunion)

D'importants moyens humains étaient déployés, avec l’appui du RAID, la brigade cynophile avec le chien de recherche de stupéfiants Sako accompagnés des effectifs de police locaux.

L'opération a permis de saisir :

- 2,8 kilos d'herbe de cannabis

- 6 plants de cannabis

- 90 grammes de cocaïne

- 58 grammes de cathinones de synthèse

- divers matériels audiovisuels plus des bijoux et vêtements de luxe

- 5 véhicules saisis plus un deux-roues

Le service de police judiciaire de Saint-Pierre poursuit les investigations.