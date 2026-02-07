[Photos et vidéos] Municipales au Port : Firose Gador rejoint la liste de Jean-Yves Langenier

(Actualisé) À quelques semaines du scrutin municipal, la campagne au Port connaît un nouveau tournant politique. Ce samedi 7 février 2026, une conférence de presse était organisée par l'Union des portois. L'occasion d'acter une recomposition majeure du paysage électoral, avec l’annonce attendue d’un rapprochement entre l’ancien maire et la candidate Firose Gador. Une alliance qui vient renforcer la dynamique de rassemblement portée par le candidat communiste. (Photo rb/www.imazpress.com)

"C'est un moment important, un moment de responsabilité et de rassemblement". Ce matin, Jean-Yves Langenier et Firose Gador ont officialisé leur alliance face à "un manque de dynamisme et de perspective" pour la commune du Port.

Firose Gador a annoncé son retrait de la course à la mairie pour rejoindre Jean-Yves Langenier, affirmant que "ce n’est pas un renoncement, c’est un choix en responsabilité". Elle explique une décision nourrie "par les échanges avec la population" et par la conviction partagée qu’il fallait "placer l’intérêt général au-dessus de tout calcul ou posture politicienne". Écoutez.

Jean-Yves Langenier a, de son côté, souligné que ce rapprochement était inévitable, estimant qu’il est temps d’annoncer officiellement à la population qu'ils se rassemblent. "C’était évident qu’on se rejoigne. On se connaît depuis de nombreuses années, on a travaillé ensemble et on a toujours priorisé l’intérêt général", assure l'ancien maire du Port. "On fait face à un manque d’engagement, notamment envers les associations alors qu’elles ont un rôle majeur à jouer dans notre société. Et ce, faute de volonté politique de la part de la mairie". Écoutez.

Dans leur déclaration commune, les deux candidats dénoncent "un dynamisme de la ville du Port en berne et des habitants oubliés", pointant notamment les difficultés en matière de logement et l’affaiblissement de la vie associative. "Servir la population du Port et non se servir", affirment-ils, justifiant la présentation d’une seule et même liste en vue des élections municipales de mars 2026.

- Le retour de Langenier -

Jean-Yves Langenier, ancien maire du Port de 1998 à 2014, a officialisé sa candidature le 23 janvier dernier dans les locaux du Parti communiste réunionnais.

Désigné après une longue phase de concertation interne, il affirme ne pas être "un candidat autoproclamé" et inscrit son retour en politique dans une volonté de rassembler les Portois autour d’un projet ambitieux pour la commune.

Soutenu par le PCR, il fait de la restauration de la mémoire politique du Port et de la probité des élus des axes forts de sa campagne, allant jusqu’à promettre de ne pas percevoir ses indemnités de maire s’il est élu.

Face à lui, Firose Gador avait lancé sa campagne avec le mouvement citoyen Endémik, défendant une démarche participative et une vision axée sur la proximité, la solidarité et la co-construction avec les habitants. Native du Port, elle revendiquait une candidature de terrain, au-delà des clivages traditionnels, pour "bâtir ensemble l’avenir du Port". Son projet municipal s’articulait autour de cinq priorités, allant du soutien aux familles à l’amélioration du cadre de vie.

Cette possible union intervient alors que le mouvement Endémik, dans une récente tribune libre, a rappelé avec fermeté son indépendance et sa méthode collective, affirmant n’être partie prenante d’"aucune négociation, accord ou soutien politique" ne respectant pas son cadre et ses valeurs. Endémik y soulignait la nécessité d’une rupture avec les pratiques politiques d’hier et annonçait la désignation prochaine d’un nouveau représentant pour garantir la continuité de son action.

Si elle tient jusqu'au 15 mars 2026, l’alliance entre Jean-Yves Langenier et Firose Gador fera face au maire sortant, Olivier Hoarau.

vg / www.imazpress.com / [email protected]