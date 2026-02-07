Saint-André : une femme et un homme découverts sans vie à leur domicile

(Actualisé) Une femme et un homme ont été découverts sans vie tôt ce samedi matin 7 février 2026 à Saint-André. Les corps étaient dans une maison du chemin Belzor. L'homme a été retrouvé pendu à une fenêtre. La femme était à l'intérieur de la maison. Une enquête a été ordonnée par le parquet. A ce stade aucune indication n'a été donnée sur les causes de la mort des deux personnes et aucune piste n'est écartée par les policiers (Photo d'illustration rb/www.imazpress.com)

La substitut de la procureure de permanence s'est déplacée sur les lieux. Le maire de Saint-André, Joé Bédier s'est aussi rendue dans la maison où se trouvaient les deux personnes "afin d’apporter (son) soutien et (son) aide à la famille pour l’accompagner dans cette épreuve" écrit le maire dans message posté sur ses réseaux sociaux.

L'enquête a été confiée au Service territorial de police judiciaire (STPJ)de Saint-Denis.

www.imazpress.com / [email protected]