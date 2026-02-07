La perturbation tropicale à 340 km de l'île, pas d'intensification ni d'influence sur La Réunion

(Actualisé) À 16h ce samedi 7 février 2026, la perturbation tropicale suivie par Météo France se trouvait à 340 km au nord - est de l'île. Affaiblie, elle se déplaçait en direction de l'ouest - sud - ouest, à 11 km/h. "Aucune influence de ce système n'est attendue ce samedi" estime Météo France. "Un renforcement du vent, un temps plus humide ainsi qu'une petite houle seront éventuellement à attendre dimanche et lundi" notent les météorologues (Photo mtotec.com)

"Au cours des prochaines 36 heures, ce système devrait maintenir sa faible intensité tout en évoluant lentement au large nord de l'île Maurice et de la Réunion, présentant une trajectoire erratique", estime Météo France.

"Lundi, en se dirigeant vers l'ouest, il pourrait connaître une phase d'intensification plus significative" disent encore les météorologues. Selon la prévision actuelle,"il pourrait atterrir sur Madagascar entre la fin de journée de mardi et la nuit de mardi à mercredi" possiblement au stade de forte tempête, voie de dépression sur terre.

Mais "compte tenu de la faible intensité actuelle du système et des nombreuses sources d'incertitudes, ces prévisions pourraient être amenées à évoluer" prévient Météo France.

Ces prévisions arrivent alors que les éléments précédents avaient d'abord conduit les météorologue à envisager une intensification du phénomène jusqu'au stade de cyclone tropical intense

- La dépression tropicale à 390 km de La Réunion - Vents maximaux (moyennés sur 10 minutes) estimés sur mer : 45 km/h.

Rafales maximales estimées sur mer : 65 km/h.

Pression estimée au centre : 1007 hPa.

Position le 07 février à 16 heures locales Réunion : 18.5 Sud / 57.6 Est.

Distance des côtes réunionnaises : 340 km au secteur NORD-EST

Distance de Mayotte : 1470 km au secteur EST-SUD-EST

Déplacement : OUEST-SUD-OUEST, à 11 km/h. - Voici les intensités et positions prévues au cours des prochains jours - DEPRESSION TROPICALE,

Centre positionné le 08/02 à 16h locales, par 17.8 Sud / 56.6 Est. Centre positionné le 08/02 à 16h locales, par 17.8 Sud / 56.6 Est. TEMPETE TROPICALE MODEREE,

Centre positionné le 09/02 à 16h locales, par 17.4 Sud / 54.2 Est. FORTE TEMPETE TROPICALE,

Centre positionné le 10/02 à 16h locales, par 16.6 Sud / 50.3 Est. Centre positionné le 10/02 à 16h locales, par 16.6 Sud / 50.3 Est. DEPRESSION SUR TERRE,

Centre positionné le 11/02 à 16h locales, par 17.3 Sud / 45.4 Est. FORTE TEMPETE TROPICALE,

Centre positionné le 12/02 à 16h locales, par 18.3 Sud / 39.4 Est Centre positionné le 12/02 à 16h locales, par 18.3 Sud / 39.4 Est

Lire aussi - Saison cyclonique : 9 et 14 systèmes attendus, dont 6 pouvant atteindre le stade de cyclone tropical

Lire aussi - Awo, Michel, Olivier... ou encore Tristan : les noms des cyclones de la saison 2025-2026 dévoilés

www.imazpress.com/[email protected]