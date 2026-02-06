À retenir ce soir : rappel de lait infantile, risques animaliers, forte fréquentation à Gillot, trafic de stupéfiants et dépression tropicale

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi 6 février 2026 : - Danone élargit ses rappels de lait infantile en France et dans plusieurs pays européens - Serpents, nouveaux animaux de compagnie... les pompiers de La Réunion formés aux risques animaliers - Aéroport Roland Garros : record de fréquentation avec 2.764.811 passagers locaux accueillis en 2025 - Trafic de stupéfiants : un réseau d’importation démantelé, trois personnes condamnées - La dépression tropicale est à 625 km de La Réunion, elle ne menace pas l'île

Danone a élargi jeudi ses rappels de lait infantile en France et dans plusieurs pays européens dont la Pologne, l’Autriche, l’Allemagne, la Hongrie, la Roumanie et la Suisse, a-t-on appris auprès du géant agroalimentaire et d’autorités nationales de santé.

Alors que parfois des serpents arpentent les chemins de La Réunion en toute liberté, ce vendredi 6 février 2026, les sapeurs-pompiers de l'unité cynotechnique du Sdis de La Réunion se sont formés aux "risques animaliers", et plus spécifiquement pour intervenir sur les nouveaux animaux de compagnie (NAC). C'est la première fois qu'une telle formation est prodiguée dans l'île. Elle a eu lieu au Zooparc de l'Étang-Salé.

L’année 2025 confirme la solidité de l’activité de l’aéroport La Réunion Roland Garros. Avec 2.764.811 passagers locaux accueillis, l’aéroport enregistre une hausse de 4 % par rapport à 2024 et poursuit, en 2026, plusieurs projets structurants en matière de connectivité, d’infrastructures et de performance opérationnelle.

Après plusieurs mois d’enquête, les gendarmes de la Section de recherches (SR) de Saint-Denis ont porté un coup dur au narcotrafic sur l’île. Un réseau d’importation de stupéfiants entre l'Hexagone et La Réunion a été démantelé, aboutissant à plusieurs interpellations. Ce vendredi 6 février 2026, les deux importateurs ont écopé de 7 ans et 5 ans de prison, tandis que la mule a été condamnée à 2 ans d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Saint-Denis.

À 16 heures ce vendredi 6 février 2026, la dépression tropicale suivie par Météo France se trouvait à 625 km au nord-est de La Réunion. "Au cours des prochaines 48h, ce système ne devrait pas connaitre d'intensification significative et évoluer lentement au large de l'île Maurice" notent les météorologues. "Aucune influence de ce système n'est attendue sur La Réunion jusqu'à samedi inclus" ajoutent-ils. Au delà (...) l'influence du système resterait limitée. "Un renforcement du vent et un temps plus humide seront éventuellement à attendre dimanche et lundi" dit encore Météo France.