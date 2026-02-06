TOUTE L’ACTUALITÉ
La route de Cilaos fermée cette nuit

  • Publié le 6 février 2026 à 18:34
  • Actualisé le 6 février 2026 à 19:12
Route de Cilaos

Sur la RN5 Route de Cilaos, suite à un éboulis qui s’est produit dans le secteur des Aloès, la route sera fermée à la circulation par mesure de sécurité cette nuit du vendredi 6 février, de 20h à 6h. (Photo Photo RB/imazpress.com)

Inforoute, Cilaos

