La route de Cilaos fermée cette nuit

Sur la RN5 Route de Cilaos, suite à un éboulis qui s’est produit dans le secteur des Aloès, la route sera fermée à la circulation par mesure de sécurité cette nuit du vendredi 6 février, de 20h à 6h. (Photo Photo RB/imazpress.com)
