Trafic de stupéfiants : un réseau d’importation démantelé, trois personnes condamnées

Après plusieurs mois d’enquête, les gendarmes de la Section de recherches (SR) de Saint-Denis ont porté un coup dur au narcotrafic sur l’île. Un réseau d’importation de stupéfiants entre l'Hexagone et La Réunion a été démantelé, aboutissant à plusieurs interpellations. Ce vendredi 6 février 2026, les deux importateurs ont écopé de 7 ans et 5 ans de prison, tandis que la mule a été condamnée à 2 ans d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Saint-Denis (Photo : Gendarmerie de La Réunion)

Présentés à la justice le 12 décembre dernier, quatre personnes sont placées en détention provisoire dans l’attente de leur jugement.

Trois d’entre elles ont été jugées ce vendredi 6 février à Saint-Denis. Les deux importateurs écopent de 7 ans et 5 ans de prison, tandis que la mule est condamnée à 2 ans d’emprisonnement.

- Des mules recrutées dans l'Hexagone -

L’affaire débute en mars 2025, lorsqu’"un renseignement sur une potentielle mule était porté à la connaissance de la Section de recherches de Saint-Denis", sous l’autorité du parquet. Les investigations menées par les enquêteurs permettent alors de mettre en lumière une dizaine de voyages à La Réunion depuis fin 2024.

"Recrutées en métropole, les mules présumées transportaient des valises dans lesquelles d’importantes quantités de plusieurs produits stupéfiants étaient cachées", précise la Gendarmerie. "Lors des voyages, les mules étaient accompagnées par un superviseur et remettaient leurs valises à un individu en charge du trafic sur l’île".

- 30 kg de résine de cannabis et 7 kg de cocaïne -

Le 10 décembre 2025 marque un tournant décisif dans l’enquête. Les gendarmes décèlent l’arrivée d’une mule à l’aéroport de Roland Garros et déclenchent une opération judiciaire coordonnée entre l'Hexagone et La Réunion. Au total, quatre personnes sont interpellées : trois à La Réunion - une mule et deux narcotrafiquants - et une mule dans l'Hexagone.

Lors de l’interpellation de la mule sur l’île, les forces de l’ordre découvrent dans ses valises 30 kg de résine de cannabis et 7 kg de cocaïne. "Sont également découverts lors de la perquisition domiciliaire 1 kg de cocaïne, 2312 cachets d’ecstasy, 8500 euros et une arme de poing 9mm. La valeur des stupéfiants à la revente s’élève à 1,8 millions d’euros".

