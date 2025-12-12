Trafic de drogues : trois personnes interpellées avec 30 kilos de résine de cannabis et 8 kilos de cocaïne

(Actualisé) Cette semaine du 8 au 12 décembre 2025, trois personnes ont été interpellées au domicile de l'une d''elles à la Possession avec 30 kilos de résine de cannabis et 8 kilos de cocaïne. Tous seront déférés ce vendredi 12 décembre 2025 devant le parquet de Saint-Denis, en vue d'un jugement en comparution immédiate à délai différé en février 2026 (Photo : rb/www.imazpress.com)

En attendant leur jugement, un débat va se dérouler devant le juge des libertés de la détention qui décidera des mesures de sûreté à prendre.

L'enquête a été menée par l'Office anti-stupéfiants (Ofast)

