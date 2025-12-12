Bronchiolite à La Réunion : 149 enfants pris en charge aux urgences, 56 bébés hospitalisés

Du 1er au 7 décembre 2025, les recours aux soins pour bronchiolite sont en forte augmentation dans les cabinets médicaux comme à l’hôpital. La Réunion a été classée en phase pré-épidémique par Santé Publique France. 149 enfants ont été pris en charge aux urgences. 56 bébés ont été hospitalisés. 89 % de ces hospitalisations concernent des enfants de moins de 1 an. Face à la recrudescence des cas de bronchiolite, l'Agence Régionale de Santé (ARS) appelle à la vigilance des parents et de l’entourage des bébés (Photo : rb/www.imazpress.com)

149 enfants ont été pris en charge aux urgences, contre 74 la semaine précédente, soit un doublement de cas sur une semaine.

56 bébés ont été hospitalisés contre 32 la semaine précédente : 75% d’augmentation. 89 % de ces hospitalisations concernent des enfants de moins de 1 an.

Dans la majeure partie des cas, la bronchiolite ne nécessite pas d’hospitalisation et peut donc être prise en charge par votre médecin.

Ce dernier vous rappellera les mesures d’hygiène (lavage de nez, fractionnement des repas...) et vous donnera les consignes de surveillance de votre enfant. Il vous indiquera comment dépister une éventuelle aggravation justifiant une nouvelle consultation ou une prise en charge hospitalière.

- Protégeons les bébés par des gestes et des traitements préventifs -

Très contagieuse, cette maladie respiratoire touche principalement les enfants de moins d’un an. Pour prévenir toute transmission de la maladie, il faut donc être prudent et adopter les bons gestes à leur contact.

Des traitements préventifs existent également pour le bébé ou la femme enceinte.

Le traitement préventif Beyfortus® protège les nouveau-nés en les immunisant contre la maladie.

L’efficacité de ce traitement est confirmée, avec une diminution chez les nourrissons immunisés de près de 75 % du risque d’hospitalisation et de 80 % du risque de développer une forme grave de bronchiolite nécessitant une admission en réanimation.

Une nouvelle campagne de traitement préventif est relancée cette année pour les nourrissons de moins d’un an. Le traitement est disponible en sortie de maternité et en pharmacie de ville. Parlez-en à votre médecin.

- Une vaccination maternelle pour protéger les enfants à la naissance -

Une vaccination contre le virus responsable des bronchiolites est proposée aux femmes pendant la grossesse.

Injecté durant le huitième mois de grossesse, le vaccin Abrysvo® permet à la femme enceinte de fabriquer des anticorps qu’elle transmet à son enfant à travers le placenta. Le nourrisson est ainsi protégé dès sa naissance et jusqu’à l’âge de 6 mois contre le virus.

- Les mesures de prévention contre la bronchiolite -

C’est une maladie virale respiratoire des petites bronches (les bronchioles) qui touche principalement les enfants de moins d’un an lors d’épidémies saisonnières. Elle se transmet par la salive, la toux, les éternuements, mais aussi à partir des mains et des objets (jouets, tétines, doudous).

La maladie débute par un simple rhume et une toux qui se transforme en gêne respiratoire, souvent accompagnée d’une difficulté à s’alimenter. L’enfant peut aussi avoir de la fièvre.

Les parents de nourrissons et jeunes enfants peuvent adopter des gestes barrières et des comportements simples et efficaces pour protéger leurs enfants et limiter la transmission du virus à l’origine de la bronchiolite:

- Limiter les visites au cercle des adultes très proches et non malades, pas de bisous, ni de passage de bras en bras, pas de visite de jeunes enfants avant l’âge de 3 mois ;

- Se laver les mains avant et après contact avec le bébé (notamment au moment du change, de la tétée, du biberon ou du repas) ;

- Laver régulièrement les jouets et doudous ;

- Porter soi-même un masque en cas de rhume, de toux ou de fièvre. Faire porter un masque aux visiteurs en présence du nourrisson ;

- Si le reste de la fratrie présente des symptômes d’infection virale même modérés, les tenir à l’écart du bébé à la phase aiguë de leur infection ;

- Éviter au maximum les réunions de famille, les lieux très fréquentés et clos comme les supermarchés, les restaurants ou les transports en commun, surtout si l’enfant a moins de trois mois ;

- Aérer quotidiennement au moins 10 mn par jour le lieu de vie de l’enfant, en particulier la chambre où il dort, et éviter de fumer à l'intérieur du domicile, en particulier dans la chambre de l'enfant ;

- Éviter l’entrée en collectivité (crèches, garderies…) avant 3 mois, ne pas confier son enfant à une garde en collectivité les jours où il présente des symptômes d’infection virale.

En cas de doute ou en cas de signes de détresse respiratoire, appelez le 15.

www.imazpress.com/[email protected]