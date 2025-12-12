[Vidéo] Chambéry : un automobiliste traîné sur plus de 300 mètres par un camion-citerne

Le mardi 2 décembre 2025, un poids lourd a trainé une voiture sur plusieurs centaines de mètres dans un tunnel de Chambéry (Savoie). Le chauffeur de poids lourd dit n’avoir rien vu. L’automobiliste a eu lui la peur de sa vie.

Daniel, 60 ans, rentre chez lui après s’être rendu dans un magasin de bricolage. Il emprunte le tunnel des Monts et roule devant le poids lourd. Soudain le camion-citerne le percute mais ne s’arrête pas.

Le véhicule, une Audi A1, est poussée sur plusieurs centaines de mètres. Regardez.

🚚 La vidéo fait le buzz sur les réseaux sociaux : mardi 4 novembre, en début d’après-midi, un automobiliste de 60 ans a été accroché et poussé sur plusieurs centaines de mètres par un camion, dans le tunnel des Monts, à Chambéry.



🎥 Rémi Milleret, Guillaume Balay, Antoine Dal… pic.twitter.com/ydH0vJSIFl — Le Dauphiné Libéré (@ledauphine) December 4, 2025

"D’un seul coup, j’ai senti un choc arrière, j’ai perdu le contrôle de ma voiture et je me suis retrouvé d’équerre au camion, qui m’a traîné pendant 300 à 400 mètres", raconte l’automobiliste à BFMTV. "Je me dis si jamais je touche le trottoir ou un caillou, il me roule dessus", raconte-t-il au Dauphiné Libéré.

Plusieurs conducteurs tentent d’alerter le chauffeur du camion-citerne, avec des appels de phare, des coups de klaxon ou des gestes de la main.

Le conducteur d’une camionnette décide de se rabattre devant le poids lourd pour l’obliger à freiner et à s’arrêter. Le chauffeur du camion-citerne assure ne s’être rendu compte de rien. Une plainte a été déposée.

