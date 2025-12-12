L'ancien sénateur de La Réunion, Edmond Lauret, est décédé

Edmond Lauret, ancien sénateur de La Réunion, est décédé à l'âge de 76 ans. L'homme politique français est né le 17 mai 1949 au Tampon, il fut inspecteur du Trésor, avant d'entrer au Sénat le 2 juillet 1995 et d’achever son mandat le 23 septembre 2001 faute d'avoir été réélu (Photos d'archives : rb/www.imazpress.com)

Selon Réunionnais du Monde, il fut chef de Service en Trésorerie Générale à la Réunion (1977-1984), premier payeur départemental de La Réunion en 1982 lors de la mise en place de la décentralisation. Secrétaire général de la mairie de l’Etang-Salé (1984) dirigée alors par José Pinna.

Adjoint financier d’André Thien Ah Koon, directeur de Sud-Automobiles Saint-Pierre (1987-1995), jusqu’à la cession de la société au Groupe Bernard Hayot. Secrétaire général de la Sogedis, société d’économie mixte regroupant cinq communes du Sud (1995).

Directeur de cabinet de la Civis, société d’économie mixte présidée par Michel Fontaine (mai 2007-janvier 2008), directeur général des services (depuis janvier 2008)

Adhérent à l’UJP, Union des Jeunes pour le Progrès (1965), en compagnie d’André Thien Ah Koon, Philippe Nativel, René Micaud et Jean-Paul Virapoullé puis, cinq ans plus tard, à l’UDR (1972). Conseiller municipal, adjoint au maire du Tampon André Thien Ah Koon (1983).

Membre du mouvement politique France Réunion Avenir (FRA), de Pierre Lagourgue et André Thien Ah Koon (1986). Président de la fédération départementale du RPR (1999-2000) jusqu’à sa dissolution par Michèle Alliot-Marie) et fondateur au sein de la fédération gaulliste du Groupe des départementalistes (2000).

Élu conseiller municipal du Tampon (2001), démissionnaire pour laisser sa place à Charles Payet. Conseiller régional de la Réunion (1998-2004).

- Les élus des La Réunion lui rendent hommage -

• Huguette Bello, présidente de Région

La Réunion perd un serviteur dévoué

Ancien sénateur de La Réunion, ancien conseiller régional et ancien conseiller municipal du Tampon, Edmond Lauret fut une figure engagée de la vie publique réunionnaise qui a consacré une grande partie de son existence au service de son territoire et de ses habitants. Son parcours a été marqué par la rigueur, la fidélité à ses convictions et un sens aigu du devoir.

Au nom du Conseil régional et en mon nom personnel, j’adresse mes plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches.

• Cyrille Melchior, président du Département

C’est avec une profonde tristesse que j’apprends le décès d’Edmond Lauret, ancien Sénateur de La Réunion, ancien Conseiller régional et Conseiller municipal. Il fut également le premier payeur départemental après la décentralisation de 1982.

Je tiens à saluer le parcours d’un serviteur de la Nation qui a toujours fait preuve de rigueur et d’un sens aigu du devoir. L’intérêt général guidait son action, aussi bien dans ses responsabilités professionnelles que dans sa vie publique. Edmond Lauret était une personnalité brillante, fidèle à ses convictions et profondément investie pour son territoire et pour les Réunionnais. Clairvoyant et constant dans son engagement, son parcours exemplaire restera une source d’inspiration.

À sa famille et à ses proches, j’adresse, en mon nom personnel et au nom de l’ensemble des Conseillers départementaux, mes condoléances les plus sincères.

• Alexis Chaussalet

J’adresse mes plus sincères et respectueuses condoléances à la famille d’Edmond Lauret, dit "Timon". À son épouse Rose, à ses enfants Bertrand, Martine, Pierre et Pauline, j’exprime ma profonde compassion dans cette terrible

C’est avec une immense tristesse que j’ai appris son décès.

Né au Tampon en 1949, il avait poursuivi des études de droit à Paris, avant de devenir inspecteur du Trésor. Très tôt, il s’était engagé pour le service public, convaincu que la justice sociale et l’égalité des chances étaient au cœur du progrès réunionnais.

Il fut notamment le premier “payeur départemental” de La Réunion au début de la décentralisation, puis occupa plusieurs fonctions clés au sein des institutions locales, participant activement à la modernisation administrative du territoire. Cet engagement, il l’a porté tout au long de sa vie.

Timon était un personnage hors du commun, une sacrée personnalité ! Il laissera un vide immense dans le cœur de toutes celles et ceux qui l’ont connu et qui ont eu le privilège de le côtoyer.

Tamponnais de cœur, ancien sénateur, conseiller régional, conseiller municipal, il a durablement marqué la vie de notre commune et de notre île. Au Sénat, il siégeait à la commission des lois et n’a jamais cessé de défendre La Réunion.

Avec Timon, nous ne partagions pas les mêmes convictions politiques nationales. Pourtant, un respect mutuel profond nous unissait, et nos visions se rejoignaient sur l’essentiel : œuvrer pour un développement harmonieux, solidaire et respectueux du territoire tamponnais.

Il était un homme politique que je respectais, mais il était, avant tout, le père de deux amis qui me sont extrêmement chers : Pierre et Pauline.

J’ai été profondément touché par son soutien à de nombreuses reprises, notamment dans les combats et engagements que nous avons menés de front avec sa fille Pauline.

Sa mémoire restera vivante, particulièrement au Petit Tampon, son quartier de cœur, ce territoire qu’il a tant aimé et tant servi.

Nous nous attacherons à lui rendre hommage et à faire fructifier les enseignements qu’il nous a transmis.

Aujourd’hui, Le Tampon se réveille avec un bâtisseur de moins.

Bon voyage, Timon, et merci pour tout.

Décès de Édmond Lauret, dit Timon.

