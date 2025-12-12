Cambriolages dans le sud et l'ouest de l'île : quatre personnes condamnées pour un préjudice évalué à plusieurs milliers d’euros

Le jeudi 4 décembre 2025, quatre personnes impliquées dans une série de cambriolages survenus dans le sud et l'ouest de l'île, ont été condamnées respectivement à 8, 4 et 3 ans de prison. Depuis début février 2025, ces personnes se livraient à de multiples vols par effraction au préjudice de professionnels. Les investigations ont permis de rapprocher 22 faits commis sur les six derniers mois, indique la gendarmerie de La Réunion dans un communiqué. Le 8 juillet 2025, sous l'autorité du magistrat du parquet du tribunal judiciaire de Saint-Pierre, ils avaient été interpellés (Photo : rb/www.imazpress.com)

La convoitise des malfaiteurs se portait sur des coffres-forts, de l’outillage et des véhicules.

Lors de leurs investigations, les enquêteurs de la Section de recherches Saint-Denis et de la Brigade de recherches (BR) de Saint-Paul ont identifié les principaux acteurs de cette équipe et leur manière d’opérer. "Un véhicule volé faussement plaqué était utilisé sur chaque fait, commis en pleine nuit, en prenant toutes les précautions pour ne pas être identifiés", précise la gendarmerie.

Plusieurs objets volés ont été découverts, saisis et pour certains, restitués. "Constitué des multiples dégradations et des nombreux vols commis", le préjudice total est évalué à plusieurs milliers d’euros.

- Une soixantaine de militaires de la gendarmerie engagés sur cette opération -

L'arrestation des malfaiteurs a eu lieu lors d'une opération menée sous la direction d’enquête conjointe de la Section de recherches (SR) de Saint-Denis de La Réunion et de la Brigade de recherches (BR) de Saint-Paul. Une soixantaine de militaires de la gendarmerie ont été engagés sur cette opération, note la gendarmerie dans un communiqué.

Pour permettre une totale réussite, "un large spectre de compétences est réuni ; intervention spécialisée de l’Antenne GIGN, intervention intermédiaire du peloton d’intervention de l’EGM 31/7 Reims déplacé à La Réunion et du peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie de Saint-Pierre, enquêteurs des unités de recherches (SR et BR) et le groupe d’investigation cynophile de Saint-Paul".

Cette opération "marque un coup d’arrêt à cette équipe organisée et impliquée dans de nombreux vols et cambriolages commis au préjudice de professionnels, dans l’ouest et le sud de l’île", concluent les gendarmes.

