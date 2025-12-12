TOUTE L’ACTUALITÉ
Gillot : un Brésilien en provenance de Bangkok arrêté avec 42 kilos de cannabis

  • Publié le 12 décembre 2025 à 12:35
  • Actualisé le 12 décembre 2025 à 12:58
Un Brésilien en provenance de Bangkok a été arrêté à l'aéroport Roland Garros (Gillot) ce jeudi 13 décembre 2025. En provenance de Bangkok (Thaïlande). Il transportait 42 kilos de cannabis. L'herbe était dissimulée dans ses bagages. C'est le troisième ressortissant brésilien en provenance de Bangkok interpellé en deux mois en possession de cannabis (Photo rb/www.imazpress.com)

"Alors que depuis 2022 il est légal de fumer du cannabis, les autorités thaïlandaises ont décidé d'encadrer plus fermement la vente. Les clients, qui sont en majorité des touristes, devront désormais avoir une prescription médicale" rappellent nos confrères de Franceinfo.

