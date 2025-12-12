Décès de Édmond Lauret, dit Timon.

J’adresse mes plus sincères et respectueuses condoléances à la famille d’Edmond Lauret, dit "Timon". À son épouse Rose, à ses enfants Bertrand, Martine, Pierre et Pauline, j’exprime ma profonde compassion dans cette terrible épreuve.

C’est avec une immense tristesse que j’ai appris son décès.

Né au Tampon en 1949, il avait poursuivi des études de droit à Paris, avant de devenir inspecteur du Trésor. Très tôt, il s’était engagé pour le service public, convaincu que la justice sociale et l’égalité des chances étaient au cœur du progrès réunionnais.

Il fut notamment le premier “payeur départemental” de La Réunion au début de la décentralisation, puis occupa plusieurs fonctions clés au sein des institutions locales, participant activement à la modernisation administrative du territoire. Cet engagement, il l’a porté tout au long de sa vie.

Timon était un personnage hors du commun, une sacrée personnalité ! Il laissera un vide immense dans le cœur de toutes celles et ceux qui l’ont connu et qui ont eu le privilège de le côtoyer.

Tamponnais de cœur, ancien sénateur, conseiller régional, conseiller municipal, il a durablement marqué la vie de notre commune et de notre île. Au Sénat, il siégeait à la commission des lois et n’a jamais cessé de défendre La Réunion.

Avec Timon, nous ne partagions pas les mêmes convictions politiques nationales. Pourtant, un respect mutuel profond nous unissait, et nos visions se rejoignaient sur l’essentiel : œuvrer pour un développement harmonieux, solidaire et respectueux du territoire tamponnais.

Il était un homme politique que je respectais, mais il était, avant tout, le père de deux amis qui me sont extrêmement chers : Pierre et Pauline.

J’ai été profondément touché par son soutien à de nombreuses reprises, notamment dans les combats et engagements que nous avons menés de front avec sa fille Pauline.

Sa mémoire restera vivante, particulièrement au Petit Tampon, son quartier de cœur, ce territoire qu’il a tant aimé et tant servi.

Nous nous attacherons à lui rendre hommage et à faire fructifier les enseignements qu’il nous a transmis.

Aujourd’hui, Le Tampon se réveille avec un bâtisseur de moins.

Bon voyage, Timon, et merci pour tout.

