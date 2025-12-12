Décès d’Edmond Lauret : La Réunion perd un serviteur dévoué

J’apprends avec émotion le décès d’Edmond Lauret, dit Timon, à l’âge de 76 ans (Photo : sly/www.imazpress.com)

La Réunion perd un serviteur dévoué.

Ancien sénateur de La Réunion, ancien conseiller régional et ancien conseiller municipal du Tampon, Edmond Lauret fut une figure engagée de la vie publique réunionnaise qui a consacré une grande partie de son existence au service de son territoire et de ses habitants. Son parcours a été marqué par la rigueur, la fidélité à ses convictions et un sens aigu du devoir.

Au nom du Conseil régional et en mon nom personnel, j’adresse mes plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches.

Huguette Bello

Présidente de La Région Réunion