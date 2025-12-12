Décès du sénateur Edmond Lauret

C’est avec une profonde tristesse que j’apprends le décès d’Edmond Lauret, ancien Sénateur de La Réunion, ancien Conseiller régional et Conseiller municipal. Il fut également le premier payeur départemental après la décentralisation de 1982 (Photo : sly/www.imazpress.com)

Je tiens à saluer le parcours d’un serviteur de la Nation qui a toujours fait preuve de rigueur et d’un sens aigu du devoir. L’intérêt général guidait son action, aussi bien dans ses responsabilités professionnelles que dans sa vie publique. Edmond Lauret était une personnalité brillante, fidèle à ses convictions et profondément investie pour son territoire et pour les Réunionnais. Clairvoyant et constant dans son engagement, son parcours exemplaire restera une source d’inspiration.

À sa famille et à ses proches, j’adresse, en mon nom personnel et au nom de l’ensemble des Conseillers départementaux, mes condoléances les plus sincères.