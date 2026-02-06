La dépression tropicale est à 625 km de La Réunion, elle ne menace pas l'île

À 16 heures ce vendredi 6 février 2026, la dépression tropicale suivie par Météo France se trouvait à 625 km au nord-est de La Réunion. "Au cours des prochaines 48h, ce système ne devrait pas connaitre d'intensification significative et évoluer lentement au large de l'île Maurice" notent les météorologues. "Aucune influence de ce système n'est attendue sur La Réunion jusqu'à samedi inclus" ajoutent-ils. Au delà (...) l'influence du système resterait limitée. "Un renforcement du vent et un temps plus humide seront éventuellement à attendre dimanche et lundi" dit encore Météo France (Photo : mtotec)

"Compte tenu de la faible intensité actuelle du système et des nombreuses sources d'incertitudes, il n'est pas certain que le stade de tempête tropicale modérée soit atteint" note Météo France en précisant toutefois que "ces prévisions pourraient être amenées à évoluer".

Ces prévisions arrivent alors que les éléments précédents avaient d'abord conduit les météorologue à envisager une intensification du phénomène jusqu'au stade de cyclone tropical intense

Comme à La Réunion, aucune influence de ce système n'est attendue à Maurice jusqu'à samedi inclus. - La dépression tropicale à 625 km de La Réunion - Vents maximaux (moyennés sur 10 minutes) estimés sur mer : 55 km/h.

Rafales maximales estimées sur mer : 75 km/h.

Pression estimée au centre : 1005 hPa.

Position le 06 février à 10 heures locales : 16.0 Sud / 60.1 Est.

Distance des côtes réunionnaises : 725 km au secteur : nord-est

Distance de Mayotte : 1650 km au secteur : est-sud-est

Déplacement : sud-sud-ouest, à 15 km/h. - Voici les intensités et positions prévues au cours des prochains jours - Perturbation tropicale Centre positionné le 07/02 à 10h locales, par 18.2 Sud / 58.5 Est. Dépression tropicale Centre positionné le 08/02 à 10h locales, par 18.1 Sud / 57.2 Est. Tempête tropicale modérée Centre positionné le 09/02 à 10h locales, par 17.4 Sud / 54.9 Est. Forte tempête tropicale Centre positionné le 10/02 à 10h locales, par 17.3 Sud / 51.6 Est. Tempête tropicale modérée Centre positionné le 11/02 à 10h locales, par 17.8 Sud / 47.2 Est

Lire aussi - Saison cyclonique : 9 et 14 systèmes attendus, dont 6 pouvant atteindre le stade de cyclone tropical

Lire aussi - Awo, Michel, Olivier... ou encore Tristan : les noms des cyclones de la saison 2025-2026 dévoilés

www.imazpress.com/[email protected]