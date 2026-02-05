À la une de ce vendredi : dépression tropicale, procès, Louis Bielle-Biarrey victorieux, découvertes des zones humides, enseignante poignardée et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi 6 février 2026 : - La dépression tropicale à 840 km de La Réunion, un passage au stade de cyclone envisagé à partir de lundi - Cour d'appel : Yannis Bley jugé dans une affaire de trafic de drogue - Six nations : le XV de France victorieux de l'Irlande, deux essais marqués par le Réunionnais Louis Bielle-Biarrey - Un mois d'animations et de découvertes autour des zones humides de La Réunion - Enseignante poignardée à Sanary-sur-Mer : l'élève placé en détention provisoire - La pa Météo France i di, sé zot i di - Météo : une belle journée pour finir la semaine (Photo www.imazpress.com)

Le système est passé au stade de dépression tropicale en cette nuit du jeudi 5 au vendredi 6 février 2026. Elle se situe à 5 heures à environ 190 km au nord-est de Saint-Brandon et 840 km de La Réunion. "Le stade de tempête tropicale modérée est ainsi retardé à la nuit de vendredi à samedi", indique Météo France. Une intensification plus rapide est ensuite possible à partir de ce week-end, avec un passage au stade de cyclone tropical envisagé à partir de lundi. À compter de dimanche et surtout lundi "une influence de ce système sur les conditions météorologiques à La Réunion est possible en termes de vent, de mer et de pluies".

Ce vendredi 6 février 2026 s'ouvre en appel le procès de Yannis Bley et de certains de ses co-prvenus. C'est le parquet qui a fait appel de la décision prononcée par les juges du tribunal correctionnel. Les prévenus avaient été condamnés à des peines allant jusqu'à 6 ans d'emprisonnement. Le procès en appel devait se tenir le jeudi 29 janvier, il a été renvoyé à la demande de l'avocate parisienne de Yannis Bley qui avait un problème de santé

La concurrence est prévenue, les Bleus ne lâcheront pas leur couronne du Tournoi des six nations sans combattre: victorieux 36-14 d'une Irlande vieillissante et empruntée jeudi soir au Stade de France, le XV de France a signé une démonstration de force, avec un Matthieu Jalibert omniprésent. Une performance marquée par cinq essais à deux, dont un doublé du Réunionnais Louis Bielle-Biarrey.

Dans le cadre de la Journée mondiale des zones humides, l’Agence régionale de la biodiversité de La Réunion coordonne, avec de nombreux partenaires, un mois entier d’animations tout public tout au long du mois de février 2026, sur l’ensemble du territoire. Nous publions le communiqué des organisateurs.

L'élève de 3e qui a poignardé sa professeure en classe mardi dans un collège de Sanary-sur-Mer (Var) a été mis en examen et placé en détention provisoire jeudi après avoir reconnu les faits et expliqué avoir "voulu se venger" après plusieurs incidents relevés par l'enseignante.

Ahhh enfin vendredi… Matante Rosina sourit en regardant dans sa boule de cristal. Pour ce vendredi 6 février 2026, elle prédit une masse d’air plus sèche et un vent qui tourne au Sud. Côté ciel, le matin s’annonce franchement ensoleillé, avec juste quelques nuages timides l’après-midi sur les pentes, histoire de pas laisser le ciel tout nu. Côté mer, la mer est peu agitée au nord et un peu plus remuante au sud. La boule de cristal de Matante Rosina est formelle : vendredi, c’est une belle journée, calme, lumineuse, presque sage. Alors profitez-en !