Météo : soleil le matin, averses l’après-midi

Du fond de sa marmite, Matante Rosina voit une belle matinée avec du soleil sur tout l'île ce samedi 7 février 2026. À la mi-journée, les nuages arrivent dans les hauts et donnent quelques pluies. L'ouest et l'est gardent encore de belles éclaircies, mais le vent souffle de plus en plus fort. Dans l'après-midi, l'alizé amène de l'humidité et des pluies sur le sud-est, surtout vers le volcan. Il fait chaud, le vent est bien présent et la mer reste agitée, sauf au nord. (Photo sly/www.imazpress.com)